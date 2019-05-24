 Вибори до ЄП у Франції: праві популісти Ле Пен перемагають партію Макрона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2019

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Вибори до ЄП у Франції: праві популісти Ле Пен перемагають партію Макрона

Французька правопопулістська партія "Національне зібрання" Марін Ле Пен обійшла на виборах до Європарламенту в країні партію чинного президента Еммануеля Макрона, свідчать опитування.

Голова правопопулістської партії Марін Ле Пен Національне зібрання

Голова правопопулістської партії Марін Ле Пен "Національне зібрання"

У Франції на виборах до Європарламенту найбільшу підтримку має правопопулістська партія "Національне зібрання" Марін Ле Пен. Про це свідчать дані оприлюднених у ввечері неділі, 26 травня, проведених екзит-полів.

Згідно з цими даними, праві популісти на чолі з Марін Лен Пен набирають від 23 до 24,2 відсотка голосів. Натомість партія чинного президента Еммануеля Макрона "Республіка на марші" набирає від 21,9 до 22,5 відсотка підтримки, повідомляє агенція новин AFP.

На третьому місці Зелені з майже 13 відсотків голосів. Консерватори з партії "Республіканці" посіли четверте місце з 8,3 відсотка голосів, за ними йде ліва "Нескорена Франція" Жан-Люка Меланшона з 6,7 відсотка голосів. Стільки ж набирають і соціалісти.

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Після публікації скандального відео коаліція консерваторів і правих популістів в Австрії розвалилася. Однак на результати виборів до Європарламенту це навряд чи вплине. (23.05.2019)

Партія проводить ребрендинг задля залучення більшої кількості виборців з різних політичних таборів. Марін Ле Пен має великі плани на вибори до Європарламенту. (02.06.2018)

Нинішні результати свідчать про істотні втрати для Макрона та політики його уряду. У Європарламенті Франція має другу після Німеччини кількість своїх представників - 74.

Нагадаємо, Францію вже більш ніж півроку лихоманить унаслідок акцій протестів "жовтих жилетів". Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали сутички протестувальників з правоохоронцями. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне.

В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою деяких економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили протестувати й далі.

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