 Вибори до Європарламенту: У Німеччині лідирують консерватори (екзит-пол) | Усе про вибори в ключових країнах Європи | DW | 26.05.2019

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Вибори в Європі

Вибори до Європарламенту: У Німеччині лідирують консерватори (екзит-пол)

Цього дня громадяни 21 країни-члена Євросоюзу обирають майбутній склад Європарламенту. В семи країнах вибори провели протягом трьох попередніх днів. Хроніка подій (час київський).

Європейці обирають Європарламент

У неділю, 26 травня, у 21 країні ЄС вібуваються вибри до Європарламенту. Зокрема у Німеччині, в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми зачиняться виборчі дільниці в Італії - о 23:00.  За минулі три дні вибори вже відбулись у Великобританії, Нідерландах, Ірландії, Чехії, Латвії, на Мальті та у Словаччині. Вибори у Євросоюзі почались 23 травня.

Події подаються за київським часом

+++ 19:00+++ У Німеччині зачинилися виборчі дільниці. Ця країна має найбільшу кількість представників у Європарламенті - 96 місць. Оприлюднено перші прогнози, згідно з якими лідирує консервативний блок ХДС/ХСС з результатом 28 відсотків. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), за даними екзит-пол, здобуває 15,5 відсотка. Зелені - 22 відсотка, правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,5 відсотка. Вільна демократична партія - 5,5 відсотка. Ліва партія - 5,5 відсотка. 

+++ 18:00+++ В Австрії закрилися виборчі дільниці. Згідно з оприлюдненими екзит-полами, на голосуванні лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП). Ця політична сила здобуває 34,5 відсотка, що на 7,5 відсотка більше за результат 2014 року. На другому місці Соціал-демократична партія Австрії з результатом 23,5 відсотка. Праві популісти з Австрійської партії свободи (АПС) набирають, згідно з прогнозами, 17,5 відсотка, що на 2,2 відсотка гірше за результати п'ятирічної давності. Зелені отримують за даними соціологів, 13,5 відсотка. Це дещо менше за їхній історичний рекорд 2014 року, коли вони мали 14,5 відсотка. Партія "Нова Австрія - Ліберальний форум" (NEOS) посідає 8 відсотків. Дані спираються на результати екзит-полів 5000 опитаних учасників голосування.

В Австрійській народній партії святкують результати екзит-полів

В Австрійській народній партії святкують результати екзит-полів

Нещодавно Австрія пережила урядову кризу. Це сталося після того, як до журналістів німецьких видань Der Spiegel та Süddeutsche Zeitung потрапив відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови вже колишнього віце-канцлера Австрії і лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), екс-глави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus), а також невідомої жінки на віллі на іспанському острові Ібіца в липні 2017 року. Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) оголосив про розпад коаліції між АНП та АПС і виступив за проведення дострокових виборів. 

Вибори до Європарламенту 2019

DW.COM

В Ірландії на виборах до Європарламенту лідирують проєвропейські партії

За даними екзит-полів, у ірландських ліберально-консервативної партії "Фіне гел" і ліберальної "Фіанна фойл" - майже однаковий відсоток голосів. Істотно зміцнили свої позиції в Європарламенті ірландські "зелені". (25.05.2019)  

У Литві, Словаччині та на Мальті проходять вибори до Європарламенту

На третій день виборів до Європарламенту депутатів в головний законодавчий орган Євросоюзу вибирають громадяни Литви, Мальти та Словаччини. Голосування в Чехії проходить другий день. (25.05.2019)  

У більшості країн ЄС у неділю проходять вибори до Європарламенту

Виборці у 21 країні Євросоюзу обирають своїх представників до Європарламенту. Голосування триватиме до 23:00, коли закриються дільниці в Італії. Перші результати будуть оголошені пізно ввечері у неділю. (26.05.2019)  

Вибори у ЄС: яку політику щодо України і Росії пропонують партії та кандидати

На виборах до Європарламенту очікується посилення крайніх правих сил, які часто є проросійськими. Наскільки це вплине на відносини ЄС-Україна та що європейські партії пропонують у політиці щодо України та Росії. (24.05.2019)  

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