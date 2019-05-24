Вибори до Європарламенту: У Німеччині лідирують консерватори (екзит-пол)

У неділю, 26 травня, у 21 країні ЄС вібуваються вибри до Європарламенту. Зокрема у Німеччині, в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми зачиняться виборчі дільниці в Італії - о 23:00. За минулі три дні вибори вже відбулись у Великобританії, Нідерландах, Ірландії, Чехії, Латвії, на Мальті та у Словаччині. Вибори у Євросоюзі почались 23 травня.

Події подаються за київським часом

+++ 19:00+++ У Німеччині зачинилися виборчі дільниці. Ця країна має найбільшу кількість представників у Європарламенті - 96 місць. Оприлюднено перші прогнози, згідно з якими лідирує консервативний блок ХДС/ХСС з результатом 28 відсотків. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), за даними екзит-пол, здобуває 15,5 відсотка. Зелені - 22 відсотка, правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,5 відсотка. Вільна демократична партія - 5,5 відсотка. Ліва партія - 5,5 відсотка.

+++ 18:00+++ В Австрії закрилися виборчі дільниці. Згідно з оприлюдненими екзит-полами, на голосуванні лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП). Ця політична сила здобуває 34,5 відсотка, що на 7,5 відсотка більше за результат 2014 року. На другому місці Соціал-демократична партія Австрії з результатом 23,5 відсотка. Праві популісти з Австрійської партії свободи (АПС) набирають, згідно з прогнозами, 17,5 відсотка, що на 2,2 відсотка гірше за результати п'ятирічної давності. Зелені отримують за даними соціологів, 13,5 відсотка. Це дещо менше за їхній історичний рекорд 2014 року, коли вони мали 14,5 відсотка. Партія "Нова Австрія - Ліберальний форум" (NEOS) посідає 8 відсотків. Дані спираються на результати екзит-полів 5000 опитаних учасників голосування.

В Австрійській народній партії святкують результати екзит-полів

Нещодавно Австрія пережила урядову кризу. Це сталося після того, як до журналістів німецьких видань Der Spiegel та Süddeutsche Zeitung потрапив відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови вже колишнього віце-канцлера Австрії і лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), екс-глави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus), а також невідомої жінки на віллі на іспанському острові Ібіца в липні 2017 року. Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) оголосив про розпад коаліції між АНП та АПС і виступив за проведення дострокових виборів.