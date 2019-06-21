 Вибори голови Єврокомісії: лідери країн ЄС обиратимуть наступника Юнкера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2019

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Вибори голови Єврокомісії: лідери країн ЄС обиратимуть наступника Юнкера

Глави держав і урядів ЄС зберуться у Брюсселі і знову спробують обрати нового голову Європейської комісії.

Belgien Brüssel Hauptquartier der EU Kommission (picture-alliance/NurPhoto/M. Spatari)

Лідери держав-членів ЄС прибудуть на саміт у Брюссель у неділю, 30 червня, щоб спробувати обрати нового голову Єврокомісії, який стане наступником Жана-Клода Юнкера. Окрім обрання очільника Єврокомісії, європейські політики також повинні призначити кандидатів на інші керівні позиції в інституціях ЄС.

Перед самітом в неділю ввечері заплановані консультації. Зокрема, голова Європейської Ради Дональд Туск вперше зустрінеться з керівниками груп Європарламенту. Представники двох найбільших європейських політсил зустрічаються окремо - члени консервативної Європейської народної партії (EVP) та соціал-демократи проведуть зустріч у другій половині неділі.

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Раніше фаворитами серед кандидатів на пост наступника Юнкера від Європейської народної партії, яка здобула найбільше мандатів, був німець Манфред Вебер (Manfred Weber), а у соціалістів, котрі посіли друге місце, - нідерландець Франс Тіммерманс. Також обговорюється кандидатура Маргрете Вестагер від лібералів Данії.

Однак минулого тижня під час саміту Веберу не вдалося здобути необхідну підтримку у Європарламенті. Також Франція та Іспанія виступили проти його кандидатури, через що його шанси очолити Єврокомісію різко зменшилися. За інформацією видання Welt am Sonntag, європейські лідери домовилися на саміті Великої двадцятки в Осаці, що Вебера не обиратимуть головою Єврокомісії. Видання повідомляє, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) нібито погодилась із цим рішенням.

Нагадаємо, на попередньому саміті у ніч на 21 червня лідери країн ЄС з'ясували, що жоден з офіційних кандидатів на посаду голови Єврокомісії не має необхідної більшості.

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