Вибори голови Єврокомісії: лідери країн ЄС обиратимуть наступника Юнкера

Лідери держав-членів ЄС прибудуть на саміт у Брюссель у неділю, 30 червня, щоб спробувати обрати нового голову Єврокомісії, який стане наступником Жана-Клода Юнкера. Окрім обрання очільника Єврокомісії, європейські політики також повинні призначити кандидатів на інші керівні позиції в інституціях ЄС.

Перед самітом в неділю ввечері заплановані консультації. Зокрема, голова Європейської Ради Дональд Туск вперше зустрінеться з керівниками груп Європарламенту. Представники двох найбільших європейських політсил зустрічаються окремо - члени консервативної Європейської народної партії (EVP) та соціал-демократи проведуть зустріч у другій половині неділі.

Раніше фаворитами серед кандидатів на пост наступника Юнкера від Європейської народної партії, яка здобула найбільше мандатів, був німець Манфред Вебер (Manfred Weber), а у соціалістів, котрі посіли друге місце, - нідерландець Франс Тіммерманс. Також обговорюється кандидатура Маргрете Вестагер від лібералів Данії.

Однак минулого тижня під час саміту Веберу не вдалося здобути необхідну підтримку у Європарламенті. Також Франція та Іспанія виступили проти його кандидатури, через що його шанси очолити Єврокомісію різко зменшилися. За інформацією видання Welt am Sonntag, європейські лідери домовилися на саміті Великої двадцятки в Осаці, що Вебера не обиратимуть головою Єврокомісії. Видання повідомляє, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) нібито погодилась із цим рішенням.

Нагадаємо, на попередньому саміті у ніч на 21 червня лідери країн ЄС з'ясували, що жоден з офіційних кандидатів на посаду голови Єврокомісії не має необхідної більшості.