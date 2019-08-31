Вибори в Саксонії та Бранденбургу: зміни на політичній карті Німеччини?

Першого вересня увага всієї Німеччини буде прикута до двох федеральних земель на Сході країни - Саксонії та Бранденбургу: цього дня там відбудуться вибори до ландтагів - земельних парламентів. Їхні результати не тільки визначать, представник якої партії очолюватиме уряд цих земель найближчими п'ятьма роками, але і, можливо, матимуть далекосяжні наслідки для центрального кабінету міністрів канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). А 27 жовтня голосування відбудеться в Тюрингії - ще одній федеральної землі, яка також колись входила до складу колишньої НДР.

Чому "Альтернатива для Німеччини" на Сході доволі популярна?

Популярність правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) не можна назвати виключно східнонімецьким феноменом. Сьогодні АдН є найбільшою фракцією у складі опозиції в Бундестазі і представлена ​​в парламентах усіх без винятку федеральних земель.

Проте треба визнати, що найбільшою підтримкою ця партія дійсно користується у жителів східних земель ФРН. У той час як у загальнонімецькому рейтингу АдН має близько 13 відсотків, у Саксонії за неї готові проголосувати 25 відсотків, а в Бранденбурзі - 20 відсотків виборців.

Традиційних лідерів рейтингу - Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) у Бранденбурзі і Християнсько-демократичний союз (ХДС) у Саксонії - підтримує приблизно такий же відсоток електорату. Це означає, що за підсумками виборів праві популісти цілком можуть стати найбільшою політичною партією в одному чи в обох ландтагах. За всю історію федеративної республіки такого не було жодного разу.

Політика уряду Анґели Меркель щодо біженців особливо критично була сприйнята на сході Німеччини

Основна причина популярності АдН у східних землях криється в її жорсткій позиції щодо мігрантів. Багато виборців колишньої НДР незадоволені міграційною політикою канцлерки Ангели Меркель. Наприклад, скептичне ставлення до ісламу тут проявляється сильніше, ніж у західній частині країни (57 проти 50 відсотків). За даними Фонду імені Бертельсманна, 30 відсотків респондентів на Сході - удвічі більше, ніж на заході - не хотіли б мати сусідами мусульман.

Ліва партія на роздоріжжі

Своєю чергою Тюрингія є єдиною федеральною землею у ФРН, де місцевий уряд очолює представник посткомуністичної Лівої партії. З моменту об'єднання Німеччини ця політична сила традиційно користувалася популярністю в землях колишньої НДР.

Нині ліві є опозиційною фракцією в Бундестазі і єдиною партією, яка виступає проти будь-яких військових місій Бундесверу за кордоном. Ліві також вимагають розпуску НАТО і підвищення розміру мінімальної зарплати у Німеччині до 12 євро на годину.

Узагальнений образ виборця цієї партії - це виходець з робітничого середовища, найчастіше з невеликим доходом і невисоким рівнем освіти. Утім, якщо вірити соціологічним опитуванням, то за останні два роки багато хто з таких виборців переметнулися до АдН. Якщо результати виборів це підтвердять, то праві популісти можуть зайняти тут місце лівих в якості альтернативи традиційному політичному істеблішменту.

Зростання популярності Зелених

Партія Зелених користується досить широкою підтримкою на загальнонаціональному рівні: представники цієї політичної сили досягли успіху і на виборах до Європарламенту, що відбулися в травні. Однак у Східній Німеччині Зелені, які виступають за відновлювану енергетику та якнайшвидшу відмову від вугільних електрогенерацій, ніколи не були популярними. Особливо це стосується Бранденбургу і Саксонії, де видобуток вугілля традиційно є однією з ключових галузей економіки.

Зелені радіють результатам виборів до Європарламенту

Раніше Зеленим рідко вдавалося подолати п'ятивідсотковий бар'єр, аби пройти до парламентів цих федеральних земель. Цього року ситуація може змінитися: за даними останніх опитувань, підтримка цієї партії на Сході країни зростає. Це можна частково пояснити тим, що Зелені відкрито виступають за ліберальну міграційну політику, тому багато хто бачить в них повну протилежність АдН.

Чи встоїть уряд Меркель після виборів на Сході?

Вибори в Бранденбурзі та Саксонії можуть мати для уряду Ангели Меркель, що складається з консерваторів і соціал-демократів, вельми серйозні наслідки. Голосування стане перевіркою на міцність правлячої коаліції, адже земля Бранденбург традиційно вважалася оплотом СДПН, а Саксонія - ХДС. Очікується, що за підсумками виборів позиції обох партій різко ослабнуть, що може спричинити навіть крах коаліції в Берліні. Втім, це зовсім не обов'язково призведе до дострокових виборів. Консерватори Меркель можуть сформувати і уряд меншості.

В очікуванні політичного шторму

Хоча точно спрогнозувати підсумки виборів 1 вересня неможливо, очевидно, що вони призведуть до посилення політичної фрагментації. Ця тенденція простежується і на загальнонаціональному, і на європейському рівні: цілком імовірно, Бранденбург і Саксонія не стануть винятком.

Посилення позицій АдН у цих землях навряд чи дозволить сформувати тут правлячі коаліції тільки з двох партій. Зараз жодна з традиційних політичних сил не готова співпрацювати з правими популістами: це означає, що для формування коаліції необхідно буде залучати три або навіть чотири партії.

Населення Саксонії, Бранденбургу і Тюрінгії разом узятих складає близько 8 мільйонів людей: це приблизно лише 10 відсотків від загального населення Німеччини. Та, незважаючи на це, вибори до ландтагів можуть викликати в Берліні справжній політичний шторм.