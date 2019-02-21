Вибори в Молдові: правлячі демократи здобувають найбільше мандатів

За результатами обробки 98,5 відсотка протоколів голосування на парламентських виборах у Молдові урядова Демократична партія, яку вважають проєвропейською, здобуває найбільше мандатів - 34 у 101-місному законодавчому органі. Про це свідчать попередні результати виборів, оприлюднені вранці в понеділок, 25 лютого, Центральною виборчою комісією (ЦВК) країни, повідомляє агентство "Інтерфакс". Однак у загальнонаціональному окрузі партія посіла лише третє місце, здобуваючи близько 24 відсотків голосів. Це забезпечує їй 13 місць у парламенті. Водночас в одномандатних округах перемагає 21 кандидат від партії. Таким чином, демократи матимуть третину мандатів.

Партія соціалістів, яка виступає за тісніші зв'язки з Москвою, перемагає за партійними списками (31,39 відсотка - 18 мандатів), однак проводить до парламенту лише 13 мажоритарників та матиме 31 мандат.

Друге місце за партійними списками посідає правий проєвропейський блок ACUM, який здобув 26 відсотків голосів виборців (14 мандатів). Ще дев'ять кандидатів від блоку перемагають в одномандатних округах. Таким чином, блок буде представлений у парламенті 23-ма депутатами.

До парламенту проходить також Партія Шора, якою керує бізнесмен Ілан Шор, засуджений до ув'язнення за причетність до крадіжки грошей з банківської системи Молдови. Його партія набрала трохи більше восьми відсотків голосів (5 мандатів). Ще три мандати партія здобула в одномандатних округах.

За попередніми даними ЦВК країни, у виборах взяло участь менше 1,45 мільйона осіб, що становить 49 відсотків виборців. Поріг явки виборців на парламентських виборах у Молдові був скасований.

Проблеми з формуванням коаліції

Наразі лише Демократична партія висловила готовність до переговорів з формування парламентської більшості. До вступу в коаліцію з Демократичною партією готова тільки Партія Шора. Однак цим двом партіям не вистачить голосів для формування більшості і затвердження уряду. Партія соціалістів і блок ACUM категорично проти створення коаліції між собою або з Демократичною партією. Таким чином, у Молдові виникають проблеми зі створенням парламентської більшості.

Перед виборами президент Молдови Ігор Додон заявив, що якщо жодна з партій не отримає більшості, то слід розглядати варіант проведення дострокових парламентських виборів, які можуть відбутися на початку літа або восени.