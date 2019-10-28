Ветерани війни на Донбасі потерпають від дискримінації, безробіття і бюрократії

Половина ветеранів після повернення з війни на Донбасі стикається з дискримінацією в суспільстві. Кожен третій з них, хто мав роботу, всупереч закону втратили свої робочі місця. Доходи ветеранських родин менші, ніж в середньому по Україні. Такими стали головні висновки оприлюдненого 23 січня в Києві дослідження Міжнародної організації з міграції "Життя після конфлікту: опитування щодо соціально-демографічних та соціально-економічних характеристик ветеранів конфлікту на Сході України та їхніх сімей". Фінансову підтримку для проведення дослідження надав Євросоюз. Висновки дослідження ґрунтуються на опитуванні 2530 респондентів у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях України з липня по жовтень минулого року.

Байдужість суспільства і порушення прав

Однією з головних проблем українські ветерани назвали недоброзичливе ставлення до них. 49 відсотків опитаних стикалися із хоча б одним випадком упередженого або несправедливого ставлення, третина опитаних зазнала цього в транспорті, 14 відсотків під час отримання медичних послуг, 11 відсотків - під час реєстрації на отримання пільг, 10 відсотків - під час надання ним адміністративних послуг в установах соціального захисту. Причинами цього самі ветерани вважають нерозуміння населенням України того, що в державі триває збройний конфлікт. Із цим погодилися 78 відсотків опитаних.

Як наслідок, учасники бойових дій гостро відчувають несправедливість свого становища і перешкоди в адаптації до цивільного життя. 74 відсотків ветеранів зазначили, що участь у воєнних діях змінило їх назавжди, приблизно стільки ж вважають, що зрозуміти їх і їхні потреби спроможні лише такі як і вони учасники бойових дій. 66 відсотків опитаних відчувають, що в цивільному житті їхні права порушуються, а кожен третій опитаний ветеран почувається відірваним від основної частини суспільства.

Ще однією проблемою ветерани назвали проблеми з отримання необхідних документів. Лише шість відсотків мають при собі посвідчення особи з інвалідністю, тоді як поранення або хвороби внаслідок участі в бойових діях отримали чверть опитаних. Більшість з них не змогли підтвердити інвалідність через бюрократичні перешкоди.

Перешкоди з отриманням роботи і початку бізнесу

"Зайнятість є ключовим фактором реінтеграції ветеранів у цивільне життя", - вважає менеджерка програм Міжнародної організації з міграції Тереза Розенфельд. Вона повідомила, що лише 67 відсотків опитаних учасників бойових дій на Донбасі після повернення з війни знайшли оплачувану роботу.

Причинами цього, згідно з даними дослідження, є пропозиції вакансій з низькими зарплатами, відсутність вакансій за кваліфікаціями ветеранів, а також дискримінація і вимагання додаткових документів про здоров'я під час оформлення на роботу.

Лише 11 відсотків зацікавлених розпочати власний бізнес ветеранів повідомили, що зареєструвалися як приватні підприємці. Загалом мати власну справу зацікавлені 35 відсотків учасників бойових дій, йдеться в дослідженні. Але й ті, хто досяг успіху потерпають від недостатньої підтримки держави, бюрократії і браку знань місцевого ринку. "Остання цитата з дослідження: "Потрібна державна допомога принаймні на початковій стадії. Тоді я зможу заробити гроші і повернути позику", - сказала Розенфельд.

Ветеранам важко повернутись до роботи в колективах, вони більше хотіли б займатись підприємництвом, визнала присутня на презентації дослідження міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда. За її словами, міністерство взяло курс "у напрямку і бізнес-інкубаторів, і бізнес-освіти". "В березні, спільно з міжнародними партнерами будемо проводити бізнес-форум за участі міністерств у справах ветеранів інших країн, зокрема Хорватії, де є прекрасні приклади підтримки державою ветеранського бізнесу і співпраці з інвесторами, в плані інвестицій у ветеранський бізнес", - запевнила Коляда.