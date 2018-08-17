 Верховний суд відмовив НАБУ у справі Назара Холодницького | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2018

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Новини

Верховний суд відмовив НАБУ у справі Назара Холодницького

НАБУ не має права оскаржувати рішення комісії прокурорів щодо керівника САП Назара Холодницького в судовому порядку. Тому Верховний суд не відкрив провадження за позовом НАБУ.

Суд

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) України оголосити догану керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому не буде розглядатися Верховним судом. У вівторок, 21 серпня, цей суд у складі касаційного адміністративного суду відмовив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) у відкритті провадження щодо скасування ухвали КДКП.

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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зберіг свою посаду. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія вирішила обмежитися лише доганою. (26.07.2018)

Керівник САП Назар Холодницький відбувся доганою з боку Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. За що ж прагнув звільнити його з посади глава НАБУ та на що чекати далі? (26.07.2018)

Згідно з повідомленням на сайті Верховного суду, НАБУ не мало права оскаржувати це рішення комісії прокурорів в судовому порядку. Зазначається, що у судовому порядку підлягають оскарженню лише ті "рішення КДКП, які прийнято за результатами дисциплінарного провадження". І право на таке оскарження має лише прокурор, який є суб'єктом цього провадження.

Єдина можливість для НАБУ - опротестувати ухвалу щодо Холодницького у Вищій раді правосуддя, порадили у Верховному суді. Водночас бюро має право подати апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, 26 липня комісія прокурорів ухвалила рішення про висловлення догани Назару Холодницькому. Цю ухвалу намагалося оскаржити в суді НАБУ, вважаючи, що чинного керівника САП слід звільнити.

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