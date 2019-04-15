 Верховний суд відмовив Вишинському у касації щодо незаконності затримання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2019

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Новини

Верховний суд відмовив Вишинському у касації щодо незаконності затримання

У Верховному суді не задовольнили касаційну скаргу захисту Кирила Вишинського на незаконність його затримання.

Засідання Подільського районного суду Києва у справі Вишинського

Засідання Подільського районного суду Києва у справі Вишинського (фото з архіву)

Захист керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського не зміг домогтися задоволення касаційної скарги, у якій оскаржувалася законність затримання медіаменеджера. Про це у понеділок, 27 травня, повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський.

"Об'єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду відмовила в задоволенні касації", - зазначив адвокат. Він також нагадав, що касація стосувалася рішення апеляційного суду. У цій інстанції Вишинському також відмовили відкрити провадження щодо оскарження законності затримання.

За словами Доманського, повний текст рішення буде оприлюднено лише 3 червня, тому мотивація рішення суддів поки залишається невідомою.

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Адвокат також заявив, що ще одним порушенням прав його підзахисного було його перебування у скляному боксі під час засідання попри той факт, що захист клопотав про дозвіл для Вишинського сидіти у суді поруч зі своїми захисниками.

15 квітня цього року Подільський районний суд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду проти Вишинського. Під час засідання судді заслухали майже половину обвинувального акту прокуратури Автономної Республіки Крим (АРК). Звинувачення наполягає на тому, що Вишинський свідомо допомагав державним ЗМІ Росії виготовляти і поширювати тенденційні статті щодо подій в Україні, "проводив підривну діяльність" і допомагав "російській інформаційній війні проти України".

Сам Вишинський наполягає на тому, що прокурори "брешуть на кожному кроці" і обіцяє надати спростування звинувачень, коли суд перейде до розгляду позиції захисту.

Вишинського було затримано співробітниками Служби безпеки України (СБУ) 15 травня минулого року. Спільно із представниками прокуратури АРК вони провели слідчі дії в офісі "РИА Новости Украина" у Києві. Тоді ж Вишинському й оголосили про підозру у державній зраді. 16 травня його привезли до Херсона, а на наступний день суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який вже неодноразово подовжували.

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