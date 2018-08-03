Верховний лідер Ірану заборонив переговори зі США

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заборонив іранському уряду проведення будь-яких переговорів зі США. Про це він заявив у відеозверненні в понеділок, 13 серпня. "Я заборонив будь-які переговори з Америко. Америка ніколи не залишалася вірною своїм обіцянкам, даним під час перемовин", - цитує іранського духовного лідера інформагенція Reuters.

Таким чином Хаменеї відкинув пропозицію адміністрації Дональда Трампа провести двосторонні переговори щодо іранської ядерної програми та іранської політики на Близькому Сході.

Згодом Хаменеї пояснив своє рішення в дописі в соціальній мережі Twitter. "Чи варто нам вести переговори з таким брехливим урядом", - запитав іранський духовний лідер. Він також наголосив, що навіть якщо Тегеран і піде на перемовини з Вашингтоном, то "цього ніколи не станеться за нинішньої адміністрації" США, наводить слова Хаменеї інформагенція dpa.

Верховний лідер Ірану також виключив варіант будь-якого військового протистояння між Іраном та США. "Ніякої війни не буде. Ми ніколи не розв'язували війни, а вони не підуть на збройний конфлікт з Іраном", - висловив переконання Хаменеї.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що США відкриті до нових переговорів з Іраном, предметом яких має бути не лише ядерна програма країни, а також ракетна програма та агресивна зовнішня політика Тегерана у регіоні, яка, на думку Вашингтона, становить загрозу для його ключового союзника на Близькому Сході - Ізраїлю.

Перед цим на початку травня президент Дональд Трамп оголосив про вихід США зі Спільного всеосяжного плану дій, укладеного між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією й Німеччиною в 2015 році. План передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

Трамп звинуватив Іран в пособництві тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану. Від санкцій можуть постраждати також і неамериканські компанії, які ведуть бізнес в Ірані.

Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості чинними.