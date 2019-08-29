Верховна Рада України скасувала депутатську недоторканність

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про скасування депутатської недоторанності, який має набути чинності з першого січня 2020 року. Під час голосування в вівторок, 3 вересня, цей законопроєкт підтримали 373 законодавці.

За це рішення проголосували 252 нардепи з фракції "Слуга народу", 24 - фракції "Євросолідарність", 23 - фракції "Батьківщина", 22 - групи "За майбутнє", 19 - фракції "Голос". Ще 33 голоси дали позафракційні депутати. При цьому жодного голосу "за" не дала фракція "Опозиційна платформа - За життя" - усі 27 присутніх на засіданні нардепів цієї фракції не голосували.

До проведення голосування зі зверненням до народних обранців у залі ВР звернувся президент України Володимир Зеленський. Для ухвалення цього законопроєкту потрібно було щонайменше 300 голосів членів парламенту, адже він передбачає зміни до статті 80 Конституції України. А саме йдеться про виключення з неї положення, що гарантує парламентаріям депутатську недоторканність, а також неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності, затриманими чи заарештованими без згоди Верховної Ради.

Отже, у статті 80 Конституції залишиться лише норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила на засіданні 30 серпня 2019 року в першому читанні цей законопроєкт про скасування депутатської недоторканності з 2020 року.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Євген Бакулін, березень 2018 Колишнього очільника "Нафтогазу" та депутата "Опозиційного блоку" підозрюють у причетності до справи про так звані "вишки Бойка". Йдеться про привласненя коштів "Чорноморнафтогазу" на суму 3,2 мільярда гривень під час закупівлі двох бурових установок. Верховна Рада не лише зняла з Бакуліна депутатську недоторканість, а й дозволила його арешт. На момент голосування Бакулін перебував за кордоном.

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Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Борислав Розенблат, липень 2017 року Справа депутата "Блоку Петра Порошенка" Борислава Розенблата викликала гучний резонанс - завдяки поширеній у соцмережах історії його зустрічі з "Катериною", яка виявилася агентом НАБУ. Нардепу закидають зловживання владою та отримання сотень тисяч доларів хабарів за просування змін до Податкового і Митного кодексів в інтересах компанії-нерезидента для експорту з України бурштину.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Максим Поляков, липень 2017 року Максима Полякова, депутата фракції "Народний фронт", позбавили імунітету за аналогічними підозрами, як і щодо Розенблата, - у лобіюванні інтересів "бурштинової мафії" у тій самій схемі. Щоправда, йому закидають отримання 7,5 тисяч доларів США хабарів задля просування вигідних для компанії з ОАЕ позицій.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Олесь Довгий, липень 2017 року Одіозний з часів свого перебування на посаді секретаря Київської міської ради Олесь Довгий (у центрі) і до Верховної Ради потрапив зі скандалом - йому закидали підкуп виборців у мажоритарному окрузі. Недоторканності позбавили з інших причин - ГПУ побачила у його діях ознаки зловживання службовими обов'язками задля незаконного відчуження десяти земельних ділянок заказника "Жуків острів" у Києві.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Вадим Новинський, грудень 2016 року Депутат і бізнесмен від "Опоблоку", якого називають спонсором УПЦ МП. Генпрокуратура України підозрює Новинського в тому, що він разом із Віктором Януковичем, міністром Віталієм Захарченком і начальником ГУ МВС у Києві Валерієм Коряком організував у 2013 році викрадення архієпископа Олександра Драбинка, особистого помічника тодішнього предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Олександр Онищенко, липень 2016 року Мільйонер, член групи "Воля народу". Втік з України до того, як Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності. Онищенку закидають організацію мільярдних розкрадань державних грошей під час видобутку та продажу природного газу. Після втечі оприлюднив записи розмов з іншими політиками, які мали засвідчити корумпованість українських політичних еліт.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Ігор Мосійчук, вересень 2015 року Депутат від "Радикальної партії", екс-заступник командира батальйону "Азов" зі зв'язків з громадськістю. Втратив недоторканність за зверненням тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна. Шокін показав у Раді відео, на якому чоловік, схожий на Мосійчука, вимагав хабара. Депутат називав відео сфабрикованим. У травні 2016-го Верховний суд постановив, що недоторканність із Мосійчука зняли незаконно.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Сергій Клюєв, червень 2015 року Колишній "регіонал", чий бізнес процвітав за часів Януковича. ГПУ підозрює Клюєва в шахрайстві у великих обсягах та розкраданні державного майна. Нардеп втік з України, з 2015 року він перебуває в розшуку. Лише згодом, на початку 2016 року Рада дала згоду на затримання й арешт нардепа.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Сергій Мельничук, червень 2015 року Член групи "Воля народу", екс-командир батальйону "Айдар". ГПУ інкримінує Мельничуку створення банди з кількох бійців "Айдару" з метою наживи, а також розбійні напади та викрадення людей. У червні 2015 Рада дозволила притягти його до кримінальної відповідальності, але провалила голосування за затримання і арешт.

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність Олег Царьов, червень 2014 року Колишній "регіонал", народний депутат чотирьох скликань. Був одним з лідерів сепаратистського руху в Україні. Називає себе "головою парламенту Новоросії". Проти Царьова в Україні відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму. Парламент дав згоду на арешт і притягнення Царьова до кримінальної відповідальності. Екс-нардеп з 2014 року перебуває в розшуку. Автор: Аніта Грабська, Стас Соколов

