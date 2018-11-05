Верховна Рада створила комісію для розслідування нападів на активістів

Верховна Рада України у вівторок, 6 листопада, створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) із розслідування нападів на радницю мера Херсона, активістку Катерину Гандзюк та інших активістів. За прийняття проекту постанови №9262 проголосували 259 депутатів за мінімально необхідних 226.

Комісія проведе розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Вона має повноваження на проведення перевірки відомостей, збір інформації та ініціювання притягнення осіб до відповідальності. Головою комісії призначений позафракційний депутат Борислав Береза. "От люблю я братися за те, від чого всі інші відмовилися...", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Заступником голови став Сергій Алексєєв (фракція "Блок Петра Порошенка").

Як повідомила агенція "Українські новини", до складу комісії увійшли депутати Юрій Буглак, Валерій Карпунцов, Мустафа Найєм, Максим Саврасов і Василь Яницький (всі - фракція БПП); Ігор Алексєєв, Сергій Висоцький і Антон Геращенко ("Народний фронт"); Юрій Павленко та Дмитро Шпенов ("Опозиційний блок"); Олена Сотник ("Об'єднання "Самопоміч"), Ігор Луценко ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), Андрій Шипко (група "Відродження"), Євген Рибчинський (група "Воля Народу"), Остап Єднак (позафракційний), Ігор Мосійчук (фракція радикальної партії Олега Ляшка) і перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Комісія працюватиме три місяці. Після цього український парламент заслухає її звіт про виконану роботу.

Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні у Києві. 31 липня її облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. 4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю та на замовлення. В Євросоюзі та Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк.