 Верховна Рада призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

Верховна Рада призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року

Передвиборча кампанія має розпочатися 31 грудня 2018 року. Напередодні в Україні спливе термін дії воєнного стану, який запровадили на 30 днів.

Верховна Рада України

Верховна Рада призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року

Верховна Рада в понеділок, 26 листопада, призначила чергові вибори президента України на 31 березня 2019 року. За ухвалення відповідної постанови проголосували 298 депутатів.

Із вимогою призначити президентські вибори на цю дату виступили кілька фракцій перед голосуванням  щодо введення воєнного стану в Україні. Закон "Про правовий режим воєнного стану" забороняє проводити вибори під час особливого правового режиму.

Відповідно до Конституції України, чергові президентські вибори проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень глави держави, тобто 31 березня 2019 року. Парламент повинен призначити вибори не пізніше, ніж за 100 днів до дня голосування. Передвиборча кампанія починається за 90 днів, тобто 31 грудня. До цього часу термін дії воєнного станув низці областей України має завершитися.

Цього ж дня Верховна Рада затвердила указ президента України про запровадження в десяти областях воєнного стану терміном на 30 днів, починаючи з 28 листопада.

Звернення до міжнародної спільноти через інцидент у Азовському морі

Окрім того, Верховна Рада схвалила постанову про звернення до ООН, ПАРЄ й інших міжнародних організацій і національних парламентів держав світу у зв'язку з "черговим актом агресії Російської Федерації проти України" - інцидентом поблизу Керченської протоки, який відбувся 25 листопада. Рішення підтримали 272 народних депутати.

Мета звернення - привернути увагу до погіршення безпекової ситуації в регіоні, зокрема в акваторіях Азовського та Чорного морів, продовження та посилення тиску і санкцій проти Російської Федерації та направлення миротворчої місії ООН в Україну, вказано в пояснювальній записці до документа.

25 листопада російські катери обстріляли українські кораблі в Азовському морі. Російські спецпризначенці захопили три українські судна й поранили шістьох українських військових.

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Воєнний стан: що може змінитися для українців (26.11.2018)  

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