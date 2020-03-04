 Верховна Рада призначила очільників МОЗ і міністерства фінансів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

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Верховна Рада призначила очільників МОЗ і міністерства фінансів

Верховна Рада України підтримала призначення очільників міністерства охорони здоров'я та міністерства фінансів. Новим керівником МОЗ став Максим Степанов, а мінфіну - Сергій Марченко.

Верховна Рада України

Верховна Рада призначила глав МОЗ і мінфіну (архівне фото)

Верховна Рада України в понеділок, 30 березня, призначила Максима Степанова міністром охорони здоров'я, а Сергія Марченка - міністром фінансів.

Максим Степанов - новий очільник МОЗ України

За призначення Максима Степанова проголосували 246 депутатів при необхідних 226. Степанов був главою Одеської обласної державної адміністрації з 2017 по 2019 роки. З 2011 року працював директором держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна".

Сергій Марченко - новий міністр фінансів України

За призначення на посаду міністра фінансів Сергія Марченка проголосували 256 депутата за мінімально необхідних 226. З 2002 року Марченко працював на різних посадах в міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, комітеті з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради, секретаріаті Кабінету Міністрів України, зазначає інформагенція "Українські новини".

З 2011 року працював координатором впровадження реформ Координаційного центру з упровадження реформ при експрезидентові Вікторі Януковичі (поза штатом). З травня 2016 року по червень 2018 року працював заступником міністра фінансів й опікувався податковою політикою. З серпня 2018 по травень 2019 року працював заступником голови адміністрації тодішнього президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, цього ж дня депутати Верховної Ради України проголосували за відставку Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України, а також Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я. 

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