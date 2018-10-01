Верховна Рада подовжила закон про особливий статус Донбасу

Верховна Рада України у четвер, 4 жовтня, підтримала президентський законопроект, яким було подовжено дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2019 року включно. Законопроект за основу та в цілому підтримали 245 народних депутатів, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Перед цим міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав депутатів продовжити дію закону. Він відзначив, що цей закон може бути втілений в життя тільки на деокупованому Донбасі під міжнародним наглядом. "Без цього він так і залишиться мертвим словом на папері ... Якщо цей закон набуде чинності, то він все одно не зможе прямо застосовуватися для змін у самоврядуванні деокупованих регіонів", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами міністра, продовження дії закону потрібно не так для окупованих територій, як для консолідації міжнародної коаліції навколо України. "Наші партнери повинні бачити, що ми вірні своїм зобов'язанням і дійсно хочемо миру", - написав Клімкін. Він зазначив, що непродовження закону було б вигідним Росії, яка намагається знайти зачіпки для скасування або ослаблення економічних санкцій.

Першу версію закону про особливий статус Донбасу було ухвалено у 2014 році, згодом його чинність подовжили. Необхідність ухвалення Києвом цього документу була продиктована мінськими угодами, які передбачають цей крок. Закон про особливий статус Донбасу визначає порядок взаємодії органів місцевого самоврядування з органами центральної виконавчої влади, а також передбачає механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку окремих районів на Сході України.

Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу вступає в силу тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

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