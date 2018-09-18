 Верховна Рада направила євроатлантичний законопроект Порошенка до КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

Верховна Рада направила євроатлантичний законопроект Порошенка до КСУ

Тепер крок у конституційній реформі - за Конституційним судом України. Ідеться про закріплення євроатлантичних прагнень Києва в Основному законі.

Мітинг у Києві на підтримку членства в ЄС і НАТО, вересень 2014 року

Мітинг у Києві на підтримку членства в ЄС і НАТО, вересень 2014 року

DW.COM

Законопроект Петра Порошенка про закріплення в Конституції України стратегічного курсу на членство у ЄС і НАТО в Брюсселі не викликав значного ентузіазму навіть серед прихильників євроінтеграції України. (05.09.2018)

Президент України Петро Порошенко підготував зміни до Конституції щодо флоту РФ та амбіцій членства у ЄС і НАТО. Він обіцяє їх подати до Верховної Ради восени та вважає конституційну більшість можливою. (09.08.2018)

Верховна Рада України направила до Конституційного суду України (КСУ) законопроект президента Петра Порошенка. У ньому глава держави пропонує внести зміни до Основного закону щодо закріплення стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО. На засіданні в четвер, 20 вересня, за це проголосував 321 депутат.

Крім того, президент пропонує з перехідних положень Конституції виключити положення про тимчасове перебування іноземних військових формувань на правах оренди. Звертаючись до парламенту з щорічним посланням у четвер, Порошенко зазначив, що запропонованим ним законопроектом "із Конституції пропонується викреслити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту РФ в Україні. Після того, як повернемо Крим, російської бази в Севастополі більше не буде!", - цитує його агенція "Інтерфакс-Україна".

Подальша процедура виглядає таким чином: якщо судді роблять позитивний висновок, законопроект можуть схвалити в першому читанні. Розгляд у другому читанні може відбутися лише на наступній сесії Ради. Тоді законопроект має бути схвалений кваліфікованою більшістю - не менше 300 голосів.

Раніше DW опитала політиків у Брюсселі та з'ясувала, що законопроект Петра Порошенка про закріплення в Конституції України стратегічного курсу на членство у ЄС і НАТО не викликав значного ентузіазму навіть серед прихильників євроінтеграції України.

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