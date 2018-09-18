Верховна Рада направила євроатлантичний законопроект Порошенка до КСУ

Верховна Рада України направила до Конституційного суду України (КСУ) законопроект президента Петра Порошенка. У ньому глава держави пропонує внести зміни до Основного закону щодо закріплення стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО. На засіданні в четвер, 20 вересня, за це проголосував 321 депутат.

Крім того, президент пропонує з перехідних положень Конституції виключити положення про тимчасове перебування іноземних військових формувань на правах оренди. Звертаючись до парламенту з щорічним посланням у четвер, Порошенко зазначив, що запропонованим ним законопроектом "із Конституції пропонується викреслити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту РФ в Україні. Після того, як повернемо Крим, російської бази в Севастополі більше не буде!", - цитує його агенція "Інтерфакс-Україна".

Подальша процедура виглядає таким чином: якщо судді роблять позитивний висновок, законопроект можуть схвалити в першому читанні. Розгляд у другому читанні може відбутися лише на наступній сесії Ради. Тоді законопроект має бути схвалений кваліфікованою більшістю - не менше 300 голосів.

Раніше DW опитала політиків у Брюсселі та з'ясувала, що законопроект Петра Порошенка про закріплення в Конституції України стратегічного курсу на членство у ЄС і НАТО не викликав значного ентузіазму навіть серед прихильників євроінтеграції України.