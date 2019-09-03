 Верховна Рада звільнила весь склад ЦВК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2019

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Новини

Верховна Рада звільнила весь склад ЦВК

На підтримку відповідного президентського подання виступив 341 депутат. Для ухвалення рішення потрібно було 300 голосів. Проти подання проголосували фракції партій "Європейська солідарність" та "Голос".

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Верховна Рада України на засіданні у п'ятницю, 13 вересня, задовільнила подання президента України Володимира Зеленського щодо звільнення усього складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.

Подання про дострокове припинення повноважень членів Центрвиборчкому підтримав 341 депутат, йдеться на сайті Верховної Ради. Для ухвалення такого рішення ВР необхідно щонайменше 300 голосів. Окрім фракції партії "Сліга народу", яка дала 244 голоси, це рішення переважною більшістю підтримали також інші фракції, за винятком "Європейської солідарності" та "Голосу", які не дали жодного голосу за проєкт відповідної постанови.  

DW.COM

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує підтримати подання президента України про відставку ЦВК. Натомість голова ЦВК назвала такими, що не відповідають дійсності, заяви, що комісія політично заангажована. (11.09.2019)

У "Слузі народу" кажуть, що підставою для звільнення членів ЦВК є порушення під час минулої парламентської виборчої кампанії, в тому числі й зафіксовані факти бездіяльності Центрвиборчкому. (10.09.2019)

Президент Володимир Зеленський прагне достроково розпустити ЦВК. Профільний комітет Ради вже підтримав відповідне подання глави держави. Але для задоволення такого бажання Зеленського потрібна ще конституційна більшість. (11.09.2019)

Нагадаємо, 11 вересня парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді підтримати внесене напередодні подання президента України про дострокове припинення повноважень усіх членів ЦВК. Формальним приводом називалися, зокрема, проблеми зі встановлення переможця виборів у одномандатному окрузі №198. 

ЦВК у заяві від 11 вересня відкинула всі зауваження, які містилися в поданні. "Якщо розглядати початок процесу дострокового припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії як політичний крок чи політично вмотивоване рішення, вважаємо за необхідне закцентувати, що такі дії несуть за собою і політичну відповідальність як президента України, так і Верховної Ради України. Комісія готова сприйняти таке рішення. Проте всі звинувачення, які нівелюють факт проведення чесних, демократичних виборів і їхнє визнання народом України та міжнародною спільнотою, ЦВК сприймати відмовляється, наголошувалося в заяві ЦВК.

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