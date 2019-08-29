Верховна Рада затвердила уряд і попередньо скасувала недоторканність

В ніч на п'ятницю, 30 серпня, народні депутати Верховної Ради дев'ятого скликання схвалили постанову про попереднє ухвалення законопроєкта про скасування депутатської недоторканності. Це рішення своїми голосами підтримало 363 народні обранці. Жодного голосу проти не було. Перед цим профільний комітет парламенту попередньо схвалив цей законопроєкт, який прибирає низку положень з 80-ої статті конституції України.
Перед цим, увечері у четвер, 29 серпня, депутати пітримали запропонований новопризначеним прем'єром Олексієм Гончаруком склад уряду. За новий кабінет міністрів проголосував 281 народний депутат, 26 парламентаріїв висловилися проти.
Перелік запропонованих Гончаруком від імені фракції "Слуги народу" та підтриманих парламентом міністрів виглядає наступним чином:
- віцепрем'єр із питань євроінтеграції - Дмитро Кулеба, представник України при Раді Європи;
- віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації - Михайло Федоров, радник президента з цифровізації;
- міністр Кабінету міністрів - Дмитро Дубілет, колишній менеджер "Приватбанку";
- міністерка фінансів - Оксана Маркарова, обіймала цю посаду у попередньому уряді;
- міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - Тимофій Милованов, почесний президент Київської школи економіки;
- міністр інфраструктури - Владислав Криклій, начальник Головного сервісного центру МВС України;
- міністр енергетики та захисту довкілля - Олексій Оржель, колишній голова Української асоціації відновлювальної енергетики;
- міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков, обіймав цю посаду у попередньому уряді;
- міністерка охорони здоров'я - Зоряна Скалецька, доцентка Школи охорони здоров'я НаУКМА;
- міністерка освіти - Ганна Новосад, колишня очільниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції міносвіти;
- міністр юстиції - Денис Малюська, колишній голова правління Офісу ефективного регулювання (BRDO);
- міністерка розвитку громад і території - Альона Бабак, депутатка восьмого скликання Ради від "Самопомочі" так колишня директорка "Інституту місцевого розвитку";
- міністерка соціальної політики - Юлія Соколовська, колишня директорка департаменту витрат бюджету соціальної сфери в міністерстві економічного розвитку;
- міністр культури, молоді та спорту - Володимир Бородянський, позаштатний радник президента, колишній директор холдингу StarLightMedia і колишній гендиректор телеканалу СТБ;
- міністерка ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб - Оксана Коляда, до цього - заступниця очільниці цього відомства Ірини Фриз;
Раніше цього ж дня Верховна Рада затвердила запропонованих президентом Володимиром Зеленським міністра оборони Андрія Загороднюка та міністра закордонних справ Вадима Пристайка. За них проголосували 314 та 310 депутатів відповідно.
Перед цим Верховна Рада проголосувала за призначення Олексія Гончарука прем'єр-міністром України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів. Проти Гончарука проголосували 27 нардепів.
На початку засідання Верховна Рада звільнила старий уряд Володимира Гройсмана.
Раніше депутати підтримали пропозиції президента та звільнили голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака й призначили на його посаду Івана Баканова, колишнього керівника студії "Квартал 95". За призначення Баканова на пленарному засіданні першої сесії парламенту віддали свої голоси 319 депутатів. За декілька хвилин до цього за відставку Грицака проголосувало 333 народних обранця.
Під час першого засідання також було звільнено генерального прокурора України Юрія Луценка та призначено його наступника Руслана Рябошапку.
В цей день спікером парламенту став депутат від "Слуги народу" Дмитро Разумков, а його першим заступником - партійний колега Руслан Стефанчук. Віцеспікеркою було обрано Олену Кондратюк, депутатку від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.
Народні депутати також затвердили керівництво та склад парламентських комітетів. За відповідну постанову свої голоси віддали 299 членів парламенту. Перед цим парламентарії скоротили їхню кількість. Комітетів у Раді дев'ятого скликання буде 23. Це було затверджено голосами 318 народних депутатів. Також вони вирішили, що кількісний склад створених комітетів не може бути менше 5 осіб, але не більше 34. Нагадаємо, в Раді восьмого скликання діяли 27 профільних комітетів і комісія з приватизації.
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Перший день нової Верховної Ради: як це було
Урочисте засідання
Перший день роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання розпочався з урочистого ранкового засідання, під час якого депутати склали присягу. Зачитав присягу найстарший за віком член парламенту від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юлій Іоффе, а головував на урочистому засіданні спікер Ради попереднього скликання Андрій Парубій.
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Перший день нової Верховної Ради: як це було
Усі президенти, окрім Януковича
Під час урочистого засідання у сесійній залі був присутній Володимир Зеленський та усі колишні президенти, окрім Віктора Януковича, члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, представники інших органів державної влади, предстоятелі церков і релігійних об'єднань та зарубіжні гості. На фото - куми, третій та п'ятий президенти України Віктор Ющенко (праворуч) та Петро Порошенко.
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Перший день нової Верховної Ради: як це було
Коаліція "слуг народу"
Після 13-ї години розпочалося перше пленарне засідання нової Ради. Головуючий на засіданні Дмитро Разумков оголосив про створення п'яти фракцій - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос", а також групи "За майбутнє". Фракція "Слуга народу", яка налічує 254 депутати, працюватиме на правах коаліції.
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Перший день нової Верховної Ради: як це було
"Бажаю успіхів": Гройсман залишає Кабмін
На першому пленарному засіданні Ради свої повноваження перед депутати склав вже колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Серед іншого, він побажав успіхів як народним обранцям, так і своїм наступникам в уряді. "Сьогодні я хочу побажати кожному з вас, шановні народні депутати, успіхів. Також хочу побажати успіхів майбутньому уряду", - сказав він.
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Перший день нової Верховної Ради: як це було
Керівництво Ради
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков був обраний спікером Верховної Ради - за його призначення проголосувало 382 народних депутати. Інші кандидатури на цю посаду рештою фракцій парламенту не висувалися. Першим заступником спікера обрано депутата від "Слуги народу" Руслана Стефанчука, заступником спікера - представницю від "Батьківщини" Олену Кондратюк.
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Перший день нової Верховної Ради: як це було
"Увійти в історію": виступ Володимира Зеленського
У своєму посланні до Ради Володимир Зеленський висловив переконання, що тепер Україна "нарешті зможе увімкнути п'яту швидкість і рухатися шляхом реформ". Він переконаний, що ця Рада увійде в історію - або втіливши у життям все, що не змогли зробити за 28 років, або як парламент, який проіснував найменше - один рік. "Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - пригрозив Зеленський.
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Перший день нової Верховної Ради: як це було
Олексій Гончарук - прем'єр-міністр
290 голосів "за" - і новим прем'єр-міністром України обраний Олексій Гончарук. 35-річний Гончарук є юристом, до обрання головою уряду обіймав посаду заступника голови офісу президента України Андрія Богдана та відповідав за економічний блок питань. Він - наймолодший прем'єр-міністр в історії України.
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Перший день нової Верховної Ради: як це було
Андрій Загороднюк - міністр оборони
Президент запропонував на посаду міністра оборони Андрія Загороднюка - свого позаштатного радника, який є цивільною особою. Загороднюк - екскерівник проектного офісу реформ міноборони України. З 2014 року - громадський активіст, волонтер ЗСУ. На початку липня був призначений позаштатним радником президента Зеленського. Він пообіцяв реформувати ЗСУ за стандартами НАТО і подолати корупцію в армії.
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Перший день нової Верховної Ради: як це було
Вадим Пристайко - міністр закордонних справ України
Під час своєї промови в парламенті перед призначенням Вадим Пристайко заявив, що курс України на інтеграцію в ЄС та НАТО залишатиметься незмінним. Він також зазначив, що поставив собі завдання за півроку кардинально просунутися у вирішенні конфлікту на Донбасі. Пристайко працював у МЗС з 1997 року. У травні 2019 року його було призначено на посаду заступника Адміністрації президента України.
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Перший день нової Верховної Ради: як це було
В новому уряді залишилися двоє попередників - Аваков і Маркарова
Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання у четвер, 29 серпня, пітримали запропонований новопризначеним прем'єром Олексієм Гончаруком склад уряду. У ньому залишилося двоє попередників: очільник МВС Арсен Аваков і міністерка фінансів Оксана Маркарова. За новий кабінет міністрів проголосував 281 народний депутат, 26 парламентаріїв висловилися проти.
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Перший день нової Верховної Ради: як це було
Іван Баканов - новий очільник СБУ
Рада підтримала пропозиції президента України Володимира Зеленського та звільнила голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака й призначила на цю посаду Івана Баканова. До призначення на посаду керівника СБУ Баканов був першим заступником керівника відомства. Ще раніше Баканов очолював студію "Квартал 95", керував президентською партією "Слуга народу" й передвиборною кампанією Зеленського.
Автор: Максим Сидоржевський