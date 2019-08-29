Верховна Рада затвердила уряд і попередньо скасувала недоторканність

В ніч на п'ятницю, 30 серпня, народні депутати Верховної Ради дев'ятого скликання схвалили постанову про попереднє ухвалення законопроєкта про скасування депутатської недоторканності. Це рішення своїми голосами підтримало 363 народні обранці. Жодного голосу проти не було. Перед цим профільний комітет парламенту попередньо схвалив цей законопроєкт, який прибирає низку положень з 80-ої статті конституції України.

Перед цим, увечері у четвер, 29 серпня, депутати пітримали запропонований новопризначеним прем'єром Олексієм Гончаруком склад уряду. За новий кабінет міністрів проголосував 281 народний депутат, 26 парламентаріїв висловилися проти.

Перелік запропонованих Гончаруком від імені фракції "Слуги народу" та підтриманих парламентом міністрів виглядає наступним чином:

віцепрем'єр із питань євроінтеграції - Дмитро Кулеба, представник України при Раді Європи;

віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації - Михайло Федоров, радник президента з цифровізації;

міністр Кабінету міністрів - Дмитро Дубілет, колишній менеджер "Приватбанку";

міністерка фінансів - Оксана Маркарова, обіймала цю посаду у попередньому уряді;

міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - Тимофій Милованов, почесний президент Київської школи економіки;

міністр інфраструктури - Владислав Криклій, начальник Головного сервісного центру МВС України;

міністр енергетики та захисту довкілля - Олексій Оржель, колишній голова Української асоціації відновлювальної енергетики;

міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков, обіймав цю посаду у попередньому уряді;

міністерка охорони здоров'я - Зоряна Скалецька, доцентка Школи охорони здоров'я НаУКМА;

міністерка освіти - Ганна Новосад, колишня очільниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції міносвіти;

міністр юстиції - Денис Малюська, колишній голова правління Офісу ефективного регулювання (BRDO);

міністерка розвитку громад і території - Альона Бабак, депутатка восьмого скликання Ради від "Самопомочі" так колишня директорка "Інституту місцевого розвитку";

міністерка соціальної політики - Юлія Соколовська, колишня директорка департаменту витрат бюджету соціальної сфери в міністерстві економічного розвитку;

міністр культури, молоді та спорту - Володимир Бородянський, позаштатний радник президента, колишній директор холдингу StarLightMedia і колишній гендиректор телеканалу СТБ;

міністерка ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб - Оксана Коляда, до цього - заступниця очільниці цього відомства Ірини Фриз;

Раніше цього ж дня Верховна Рада затвердила запропонованих президентом Володимиром Зеленським міністра оборони Андрія Загороднюка та міністра закордонних справ Вадима Пристайка. За них проголосували 314 та 310 депутатів відповідно.

Перед цим Верховна Рада проголосувала за призначення Олексія Гончарука прем'єр-міністром України. За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосували в четвер 290 депутатів. Проти Гончарука проголосували 27 нардепів.

На початку засідання Верховна Рада звільнила старий уряд Володимира Гройсмана.

Раніше депутати підтримали пропозиції президента та звільнили голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака й призначили на його посаду Івана Баканова, колишнього керівника студії "Квартал 95". За призначення Баканова на пленарному засіданні першої сесії парламенту віддали свої голоси 319 депутатів. За декілька хвилин до цього за відставку Грицака проголосувало 333 народних обранця.

Під час першого засідання також було звільнено генерального прокурора України Юрія Луценка та призначено його наступника Руслана Рябошапку.

В цей день спікером парламенту став депутат від "Слуги народу" Дмитро Разумков, а його першим заступником - партійний колега Руслан Стефанчук. Віцеспікеркою було обрано Олену Кондратюк, депутатку від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Народні депутати також затвердили керівництво та склад парламентських комітетів. За відповідну постанову свої голоси віддали 299 членів парламенту. Перед цим парламентарії скоротили їхню кількість. Комітетів у Раді дев'ятого скликання буде 23. Це було затверджено голосами 318 народних депутатів. Також вони вирішили, що кількісний склад створених комітетів не може бути менше 5 осіб, але не більше 34. Нагадаємо, в Раді восьмого скликання діяли 27 профільних комітетів і комісія з приватизації.

Дивитись відео 04:23 Поділитись Олексій Гончарук: хто такий новий прем’єр і чого від нього чекати (29.08.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Ois3 Олексій Гончарук: хто такий новий прем’єр і чого від нього чекати (29.08.2019)