 Верховна Рада відмовилась звільнити Клімкіна, Полторака та Грицака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2019

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Новини

Верховна Рада відмовилась звільнити Клімкіна, Полторака та Грицака

Проекти постанов щодо звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голови Служби безпеки України Василя Грицака не набрали достатньої кількості голосів депутатів.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голову Служби безпеки України Василя Грицака. За прийняття двох проектів постанов щодо звільнення голови МЗС у четвер, 6 червня, проголосували 137 та 141 депутат при мінімально необхідних 226. Проект постанови щодо відставки Полторака підтримали лише 67 депутатів, а Грицака - 78.

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував оголошення, а потім скасування візиту адвоката Дональда Трампа в Україну. Урядовець говорить про існування консенсусу у Вашингтоні щодо підтримки Києва. (13.05.2019)

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку, яку подасть 20 травня. Він має намір піти в політику та стати народним депутатом. (17.05.2019)

Як повідомлялось, 17 травня Клімкін оголосив про рішення подати у відставку. Тоді ж він повідомив про свій намір піти в політику та стати депутатом Верховної Ради України. "У мене є дуже багато різних ідей, і я сподіваюся їх реалізувати. Тому я йду вперед, іду в політику, йду до Верховної Ради України. Звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, принципи, емоції та бачення, як іти далі. Все інше - потім", - наголосив він. Своєю чергою Степан Полторак та Василь Грицак повідомили про свою відставку 20 травня.

Обидва міністри вперше були призначені у 2014 році в уряді Арсенія Яценюка, в грудні того ж року вони очолили міністерства закордонних справ та оборони. В уряді Володимира Гройсмана вони зберегли свої посади. Василя Грицака було призначено головою СБУ в липні 2015 року. До цього він був призначений першим заступником голови СБУ та керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

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