Верховна Рада відмовилась звільнити Клімкіна, Полторака та Грицака

Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голову Служби безпеки України Василя Грицака. За прийняття двох проектів постанов щодо звільнення голови МЗС у четвер, 6 червня, проголосували 137 та 141 депутат при мінімально необхідних 226. Проект постанови щодо відставки Полторака підтримали лише 67 депутатів, а Грицака - 78.

Як повідомлялось, 17 травня Клімкін оголосив про рішення подати у відставку. Тоді ж він повідомив про свій намір піти в політику та стати депутатом Верховної Ради України. "У мене є дуже багато різних ідей, і я сподіваюся їх реалізувати. Тому я йду вперед, іду в політику, йду до Верховної Ради України. Звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, принципи, емоції та бачення, як іти далі. Все інше - потім", - наголосив він. Своєю чергою Степан Полторак та Василь Грицак повідомили про свою відставку 20 травня.

Обидва міністри вперше були призначені у 2014 році в уряді Арсенія Яценюка, в грудні того ж року вони очолили міністерства закордонних справ та оборони. В уряді Володимира Гройсмана вони зберегли свої посади. Василя Грицака було призначено головою СБУ в липні 2015 року. До цього він був призначений першим заступником голови СБУ та керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України.