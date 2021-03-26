 Верховна Рада вимагає від РФ негайно припинити бойові дії на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2021

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Новини

Верховна Рада вимагає від РФ негайно припинити бойові дії на Донбасі

Парламент України підтримав постанову, у якій засудив ескалацію конфлікту на Донбасі.

Верховна Рада вимагає від РФ негайно припинити бойові дії на Донбасі

Верховна Рада вимагає від РФ негайно припинити бойові дії на Донбасі

Верховна Рада у вівторок, 30 березня, ухвалила постанову, у якій вимагає від Росії негайно припинити бойові дії на Донбасі й неухильно дотримуватися режиму припинення вогню. Постанову №5312 у зв'язку з ескалацією збройного конфлікту підтримали 308 народних депутатів, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Верховна Рада "вимагає від Російської Федерації негайно припинити бойові дії і неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, повністю виконати свої міжнародні зобов'язання і вивести з України свою армію, найманців, збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує".

Народні депутати України закликали "парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Російської Федерації стосовно України, зокрема останню хвилю ескалації в зоні конфлікту".

Вони закликають світову спільноту продовжити та посилити міжнародний політичний та економічний тиск на РФ для припинення агресії, виводу іноземних військ та озброєння з території України, повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

"Нинішня ескалація на Донбасі свідчить про продовження зухвалого ігнорування Російською Федерацією своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання конфлікту, зокрема мінських домовленостей і домовленостей, досягнутих у межах "нормандського формату" (...) Сьогоднішні дії Росії фактично спрямовані на руйнування всіх зусиль із припинення конфлікту і мирної реінтеграції окупованих українських територій", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, 26 березня четверо українських військовослужбовців загинули в результаті мінометного обстрілу з боку бойовиків біля населеного пункту Шуми в Донецькій області.

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