Венеція зникає: чому пам'ятка ЮНЕСКО опинилася під водою? - "Європа у фокусі" (відео)

Вирубка лісів у Росії: як пенсіонерки борються проти лісової мафії? Турецький Галілео: як хобі-астроном отримав листа від НАСА. Човном до школи: будні норвезького острова з 15 мешканцями.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
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11:53 Вирубка лісів у Росії: як пенсіонерки борються проти лісової мафії? Це відео недоступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3TfT1 Перепрошуємо за незручність.
12:30 Турецький Галілео: як хобі-астроном отримав листа від НАСА
11:15 Човном до школи: будні норвезького острова з 15 мешканцями Це відео недоступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3TfT1 Перепрошуємо за незручність.
06:18 Біженці в Німеччині: притулки у церквах та монастирях можуть заборонити
Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію. (18.11.2019)
Льодовики в Ісландії: фотографи документують глетчери під загрозою зникнення. Апельсини з Іспанії: винахідливі фермери чинять опір конкурентам. Старість в Італії: останній прихисток для оперних дів. (05.11.2019)
У Німеччині мафія заробляє мільйони на контрабанді цуценят. Дедалі більше, дешевше і небезпечніше - засилля наркотиків у Греції. Російське село повстало проти сміттєвих гір з Москви. (29.10.2019)