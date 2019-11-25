 Венеція зникає: чому пам′ятка ЮНЕСКО опинилася під водою? - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.11.2019

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Політика й суспільство

Венеція зникає: чому пам'ятка ЮНЕСКО опинилася під водою? - "Європа у фокусі" (відео)

Вирубка лісів у Росії: як пенсіонерки борються проти лісової мафії? Турецький Галілео: як хобі-астроном отримав листа від НАСА. Човном до школи: будні норвезького острова з 15 мешканцями.

Italien Unwetter l Hochwasser in Venedig (Reuters/M. Silvestri)

Венеція під водою: чи можна ще врятувати італійську перлину?

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:15 Венеція зникає: чому пам'ятка ЮНЕСКО опинилася під водою?

11:53 Вирубка лісів у Росії: як пенсіонерки борються проти лісової мафії? Це відео недоступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3TfT1 Перепрошуємо за незручність.

12:30 Турецький Галілео: як хобі-астроном отримав листа від НАСА

11:15 Човном до школи: будні норвезького острова з 15 мешканцями Це відео недоступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3TfT1 Перепрошуємо за незручність.

06:18 Біженці в Німеччині: притулки у церквах та монастирях можуть заборонити

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Докладно

Italien Unwetter l Hochwasser in Venedig (Reuters/M. Silvestri)

Чому зникає Венеція? - "Європа у фокусі" (відео)

Як пенсіонерки в Росії борються проти лісової мафії і чому хобі-астроном отримав листа від НАСА?  

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Місія МВФ не змогла домовитися з Києвом про нову програму

Для досягнення домовленості щодо нової кредитної програми знадобиться новий раунд дискусій, наголошують у місії МВФ.  

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