Венеція зникає: чому пам'ятка ЮНЕСКО опинилася під водою? - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:15 Венеція зникає: чому пам'ятка ЮНЕСКО опинилася під водою?

11:53 Вирубка лісів у Росії: як пенсіонерки борються проти лісової мафії? Це відео недоступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3TfT1 Перепрошуємо за незручність.

12:30 Турецький Галілео: як хобі-астроном отримав листа від НАСА

11:15 Човном до школи: будні норвезького острова з 15 мешканцями Це відео недоступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3TfT1 Перепрошуємо за незручність.

06:18 Біженці в Німеччині: притулки у церквах та монастирях можуть заборонити