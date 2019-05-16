Венесуельські переговори в Норвегії: різна реакція сторін

Глава Венесуели Ніколас Мадуро стверджує про хороший початок переговорів між представниками венесуельського уряду та опозиції країни в Норвегії. "Переговори розпочалися дуже добре, аби просуватися до домовленостей про мир, злагоду та гармонію, і я прошу весь венесуельський народ підтримати прогрес на шляху миру", - заявив Мадуро в п'ятницю, 17 травня, під час виступу у венесуельському штаті Арагуа, передає агенція AFP. Він додав, що Венесуела має розв'язати свої конфлікти мирним шляхом та повідомив про початок діалогу з опозицією.

Позиція тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо щодо переговорів є прямо протилежною. "Переговорів взагалі немає", - заявив він днем раніше, додавши, що норвезька влада намагається бути посередником для початку переговорів. В якості умови переговорів він назвав "завершення узурпації" влади з боку Мадуро.

Деталей переговорів, на яких делегації очолюють венесуельський міністр інформації Хорхе Родрігес та член контрольованої опозицією Національної асамблеї Сталін Гонсалес, досі немає. Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило, що встановило "попередні контакти з представниками головних політичних сил Венесуели" для пошуку шляхів розв'язання кризи у країні.

Тим часом міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса завив, що влада країни готова до контактів з американськими представниками для врегулювання ситуації у країні. За його словами, уряд Венесуели "на принципах взаємної поваги може створити механізм діалогу з американською адміністрацією". Він також підкреслив, що "настав час повернення до дипломатії, до того, щоб сісти за стіл переговорів".

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.

На початку травня Гуайдо спробував заручитися підтримкою військових для повалення уряду Мадуро, однак останньому вдалося зберегти контроль над армією.