 Венесуельські переговори в Норвегії: різна реакція сторін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2019

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Венесуельські переговори в Норвегії: різна реакція сторін

Глава Венесуели Ніколас Мадуро задоволений мирними переговорами з опозицією у Норвегії у той час, як тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо заявив, що вони поки взагалі не відбуваються.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро

Глава Венесуели Ніколас Мадуро

Глава Венесуели Ніколас Мадуро стверджує про хороший початок переговорів між представниками венесуельського уряду та опозиції країни в Норвегії. "Переговори розпочалися дуже добре, аби просуватися до домовленостей про мир, злагоду та гармонію, і я прошу весь венесуельський народ підтримати прогрес на шляху миру", - заявив Мадуро в п'ятницю, 17 травня, під час виступу у венесуельському штаті Арагуа, передає агенція AFP. Він додав, що Венесуела має розв'язати свої конфлікти мирним шляхом та повідомив про початок діалогу з опозицією.

Позиція тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо щодо переговорів є прямо протилежною. "Переговорів взагалі немає", - заявив він днем раніше, додавши, що норвезька влада намагається бути посередником для початку переговорів. В якості умови переговорів він назвав "завершення узурпації" влади з боку Мадуро. 

Деталей переговорів, на яких делегації очолюють венесуельський міністр інформації Хорхе Родрігес та член контрольованої опозицією Національної асамблеї Сталін Гонсалес, досі немає. Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило, що встановило "попередні контакти з представниками головних політичних сил Венесуели" для пошуку шляхів розв'язання кризи у країні.

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Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив про готовність погодитися на військову інтервенцію США до своєї країни. Через загрозу переслідувань двоє його соратників переховуються в іноземних посольствах. (10.05.2019)

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо прагне посилити тиск на чинного главу держави. Серія протестів має перерости в загальний страйк. (02.05.2019)

Тим часом міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса завив, що влада країни готова до контактів з американськими представниками для врегулювання ситуації у країні. За його словами, уряд Венесуели "на принципах взаємної поваги може створити механізм діалогу з американською адміністрацією". Він також підкреслив, що "настав час повернення до дипломатії, до того, щоб сісти за стіл переговорів".

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.

На початку травня Гуайдо спробував заручитися підтримкою військових для повалення уряду Мадуро, однак останньому вдалося зберегти контроль над армією. 

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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