Венесуельська влада: Російські військові прибули для переговорів

Літаки із російським військовими прибули до Каракаса в рамках "військового співробітництва двох союзників". Про це у неділю, 24 березня, повідомив на умовах анонімності високопоставлений чиновник країни, передає агенція AP. За його словами, представники російських збройних сил мають намір взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії венесуельської армії, а також обговорити питання техобслуговування.

Як передає агентство "Інтерфакс", російські військовослужбовці прибули до Венесуели для "проведення двосторонніх консультацій", їх візит пов'язаний з реалізацією раніше підписаних контрактів. На чолі делегації - начальник головного штабу Сухопутних військ ЗС РФ Василь Тонкошуров.

Раніше ЗМІ Венесуели повідомили, що на територію країни були доставлені до сотні російських військовослужбовців і близько 35 тонн вантажу. Дані з порталу Flightradar підтверджують ці повідомлення, за ними видно, що 22 березня російський АН-124 вилетів з сирійської Латакії, де розтшована військова база російської армії. За даними венесуельського журналіста Хав'єра Майорки, російські військові залишаться в Каракасі для підтримки венесуельської армії.

У лютому армія Венесуели була приведена в бойову готовність у зв'язку з анонсованими раніше поставками гуманітарної допомоги зі США. Президент США Дональд Трамп пригрозив венесуельським військовим серйозними наслідками в тому випадку, якщо вони продовжать підтримувати главу Венесуели Ніколаса Мадуро. "Якщо ви зважитеся на цей шлях, ви не уникнете відповідальності, не знайдете легкого виходу і не зможете врятуватися, ви втратите все", - заявив глава Білого дому.

Венесуела вже близько двох місяців переживає найгострішу політичну кризу. 22 січня - відразу після вступу Ніколаса Мадуро на пост глави держави на другий термін - в країні почалися масові акції протесту. Наступного дня голова опозиційного парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали його в якості легітимного лідера.