 Венесуельська влада: Російські військові прибули для переговорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2019

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Новини

Венесуельська влада: Російські військові прибули для переговорів

Російські військовослужбовці прибули в Каракас, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії, заявив високопоставлений венесуельський чиновник.

Літаки в аеропорту Каракаса (архівне фото)

Літаки в аеропорту Каракаса (архівне фото)

Літаки із російським військовими прибули до Каракаса в рамках "військового співробітництва двох союзників". Про це у неділю, 24 березня, повідомив на умовах анонімності високопоставлений чиновник країни, передає агенція AP. За його словами, представники російських збройних сил мають намір взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії венесуельської армії, а також обговорити питання техобслуговування.

Як передає агентство "Інтерфакс", російські військовослужбовці прибули до Венесуели для "проведення двосторонніх консультацій", їх візит пов'язаний з реалізацією раніше підписаних контрактів. На чолі делегації - начальник головного штабу Сухопутних військ ЗС РФ Василь Тонкошуров.

Раніше ЗМІ Венесуели повідомили, що на територію країни були доставлені до сотні російських військовослужбовців і близько 35 тонн вантажу. Дані з порталу Flightradar підтверджують ці повідомлення, за ними видно, що 22 березня російський АН-124 вилетів з сирійської Латакії, де розтшована військова база російської армії. За даними венесуельського журналіста Хав'єра Майорки, російські військові залишаться в Каракасі для підтримки венесуельської армії.

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Віце-президентка Венесуели написала в Twitter про те, що Ніколас Мадуро вирішив відправити у відставку всіх міністрів. Йдеться про повну "реструктуризацію" кабінету. (18.03.2019)

Захоплення дипломатичних будівель представниками Хуана Гуайдо відбулося за підтримки влади США. В уряді Ніколаса Мадуро тим часом вимагають зупинити "насильницьку окупацію". (19.03.2019)

У лютому армія Венесуели була приведена в бойову готовність у зв'язку з анонсованими раніше поставками гуманітарної допомоги зі США. Президент США Дональд Трамп пригрозив венесуельським військовим серйозними наслідками в тому випадку, якщо вони продовжать підтримувати главу Венесуели Ніколаса Мадуро. "Якщо ви зважитеся на цей шлях, ви не уникнете відповідальності, не знайдете легкого виходу і не зможете врятуватися, ви втратите все", - заявив глава Білого дому.

Венесуела вже близько двох місяців переживає найгострішу політичну кризу. 22 січня - відразу після вступу Ніколаса Мадуро на пост глави держави на другий термін - в країні почалися масові акції протесту. Наступного дня голова опозиційного парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали його в якості легітимного лідера.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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