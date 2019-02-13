 Венесуела зібрала в ООН групу підтримки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

Венесуела зібрала в ООН групу підтримки

В ООН створена неформальна група країн, що підтримують главу Венесуели Ніколаса Мадуро. До неї увійшли щонайменше 16 держав, включаючи КНДР, Росію, Китай, Кубу, Іран і Сирію.

Хорхе Арреаза в штаб-квартирі ООН в оточенні дипломатів з 16 країн, 14 лютого 2019 року

Хорхе Арреаза в штаб-квартирі ООН в оточенні дипломатів з 16 країн, 14 лютого 2019 року

Венесуела зібрала в ООН групу держав, котрі підтримують главу країни Ніколаса Мадуро. Про це в четвер, 14 лютого, повідомив глава МЗС Венесуели Хорхе Арреаза на прес-конференції в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

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Ще один високопоставлений військовий венесуельської армії перейшов на бік тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Полковник Рубен Хіменес заявляє, що 90 відсотків військових - незадоволені політикою Мадуро. (10.02.2019)

В інтерв'ю DW тимчасовий президент Венесуели звинуватив режим Мадуро в гуманітарній кризі в країні і закликав військових не перешкоджати доставці міжнародної гуманітарної допомоги. (12.02.2019)

За словами міністра, метою групи країн буде "захист статуту ООН", деякі положення якого, на його думку, порушуються зараз в Венесуелі. Заява була зроблена в присутності ще 16 дипломатів, включаючи постпреда Росії в ООН, а також представників Китаю, Ірану, Куби, Нікарагуа, Північної Кореї, Сирії та інших. Деякі дипломати повідомили, що загалом до групи підтримки увійшли 50 держав.

Держави ООН розділились на тих, що підтримують тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і прибічників Мадуро. Нагадаємо, Хуан Гуайдо у січні проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. США, багато країн Євросоюзу та Латинської Америки визнали його легітимним лідером Венесуели. Глава Венесуели Ніколас Мадуро вважає дії опозиції незаконними та інспірованими Вашингтоном. Західні країни не визнають легітимність другого президентського терміну Мадуро, оскільки вибори в країні минулого року не були демократичними.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


 

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Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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