Венесуела зібрала в ООН групу підтримки

Венесуела зібрала в ООН групу держав, котрі підтримують главу країни Ніколаса Мадуро. Про це в четвер, 14 лютого, повідомив глава МЗС Венесуели Хорхе Арреаза на прес-конференції в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

За словами міністра, метою групи країн буде "захист статуту ООН", деякі положення якого, на його думку, порушуються зараз в Венесуелі. Заява була зроблена в присутності ще 16 дипломатів, включаючи постпреда Росії в ООН, а також представників Китаю, Ірану, Куби, Нікарагуа, Північної Кореї, Сирії та інших. Деякі дипломати повідомили, що загалом до групи підтримки увійшли 50 держав.

Держави ООН розділились на тих, що підтримують тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і прибічників Мадуро. Нагадаємо, Хуан Гуайдо у січні проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. США, багато країн Євросоюзу та Латинської Америки визнали його легітимним лідером Венесуели. Глава Венесуели Ніколас Мадуро вважає дії опозиції незаконними та інспірованими Вашингтоном. Західні країни не визнають легітимність другого президентського терміну Мадуро, оскільки вибори в країні минулого року не були демократичними.