Венесуела: Гуайдо відсторонили на 15 років від політичних посад

Тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо у четвер, 28 березня, відсторонили від політичних посад на 15 років. "Він виконував державні функції, на які не мав права, та діяв спільно з іноземними урядами на шкоду венесуельському народу", - заявив вірний главі Венесуели Ніколасу Мадуро голова контрольно-рахункової палати Елвіс Аморосо. Він також висловив сумніви у законності доходів тимчасового президента. У Венесуелі відкриті два провадження проти Гуайдо.

Гуайдо назвав це рішення "фарсом", оскільки, за його словами, Аморосо перебуває на посаді нелегітимно, адже його на неї не призначав парламент.

Нагадаємо, 23 січня Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели. Його визнали США, члени ЄС, серед яких Німеччина, та низка інших країн - загалом близько 50-и. Натомість Росія, Китай та Куба підтримують главу Венесуели Мадуро. На боці Мадуро також перебуває венесуельська армія і силовики.

ЗМІ Венесуели повідомили, що 23 березня на територію країни двома літаками були доставлені до сотні російських військовослужбовців і близько 35 тонн вантажу. Згодом цю інформацію підтвердили в уряді Мадуро.

26 березня тимчасовий президент Венесуели завив, що присутність російських військових порушує конституцію країни. Президент США Дональд Трамп 27 березня заявив, що російські солдати мають залишити Венесуелу, проте в Москві відкидають ці вимоги.