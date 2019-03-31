Венесуела вийшла з Організації американських держав

Глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що країна вийшла з Організації американських держав (ОАД). "Сміливий народ мобілізується задля того, щоб відсвяткувати наш остаточний відхід з міністерства колоній США - ОАД. Венесуела вільна та незалежна", - заявив він у суботу, 27 квітня.

Прихильники Мадуро провели мітинг у Каракасі для відзначення виходу країни з ОАД. "Ми вийшли з ОАД та ніколи не повернемося", - написав Мадуро в Twiter.

Венесуела почала процедуру виходу з ОАД два роки тому. Мадуро звинувачував ОАД в залежності від Вашингтона. На початку квітня організація визнала Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели та погодила його представника.

Водночас Гуайдо вкотре закликав військових Венесуели припинити підтримку Мадуро та оголосив нові акції протесту проти нього. Під час мітингу в Каракасі він заявив, що підтримка армії була би "фундаментальною" для подолання Мадуро, "але час йде і очікування не може бути вічним", передає агенція AFP. Він нагадав військовим, що вони мають "історичну можливість, що лежить на їхніх плечах".

Тим часом почали діяти запроваджені проти Венесуели нафтові американські санкції. Починаючи з 28 квітня Сполучені Штати будуть вживати обмежувальні заходи проти всіх, хто співпрацює з венесуельською державною компанією Petroleos de Venezuela (PDVSA) або будь-якою організацією, в якій ця компанія володіє принаймні 50 відсотками акцій. Вашингтон сподівається таким чином значно обмежити експорт нафти з Венесуели.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо визнали США, а згодом - майже всі країни ЄС та десятки інших країн світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Китай, Куба та низка інших країн.