 Венесуела вийшла з Організації американських держав | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2019

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Новини

Венесуела вийшла з Організації американських держав

Глава Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про вихід країни з Організації американських держав, а тимчасовий президент Хуан Гуайдо закликав військових виступити проти чинного режиму країни.

Демонстрація прихильників Ніколаса Мадуро проти Організації американських держав

Демонстрація прихильників Ніколаса Мадуро проти Організації американських держав

Глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що країна вийшла з Організації американських держав (ОАД). "Сміливий народ мобілізується задля того, щоб відсвяткувати наш остаточний відхід з міністерства колоній США - ОАД. Венесуела вільна та незалежна", - заявив він у суботу, 27 квітня.

Прихильники Мадуро провели мітинг у Каракасі для відзначення виходу країни з ОАД. "Ми вийшли з ОАД та ніколи не повернемося", - написав Мадуро в Twiter.

Венесуела почала процедуру виходу з ОАД два роки тому. Мадуро звинувачував ОАД в залежності від Вашингтона. На початку квітня організація визнала Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели та погодила його представника.

Водночас Гуайдо вкотре закликав військових Венесуели припинити підтримку Мадуро та оголосив нові акції протесту проти нього. Під час мітингу в Каракасі він заявив, що підтримка армії була би "фундаментальною" для подолання Мадуро, "але час йде і очікування не може бути вічним", передає агенція AFP. Він нагадав військовим, що вони мають "історичну можливість, що лежить на їхніх плечах".

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Запроваджені цього разу Вашингтоном обмежувальні заходи проти Каракаса стосуються танкерів та компаній, задіяних в транспортуванні венесуельської нафти. (06.04.2019)

Рішення про позбавлення лідера опозиції Хуана Гуайдо недоторканності ухвалили лояльна до глави Венесуели Ніколаса Мадуро Конституційна асамблея. Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом, загрожує затримання. (03.04.2019)

Тим часом почали діяти запроваджені проти Венесуели нафтові американські санкції. Починаючи з 28 квітня Сполучені Штати будуть вживати обмежувальні заходи проти всіх, хто співпрацює з венесуельською державною компанією Petroleos de Venezuela (PDVSA) або будь-якою організацією, в якій ця компанія володіє принаймні 50 відсотками акцій. Вашингтон сподівається таким чином значно обмежити експорт нафти з Венесуели.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо визнали США, а згодом - майже всі країни ЄС та десятки інших країн світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Китай, Куба та низка інших країн.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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