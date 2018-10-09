 Великобританія, Франція та ФРН вимагають від Ер-Ріяда фактів про смерть Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2018

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Новини

Великобританія, Франція та ФРН вимагають від Ер-Ріяда фактів про смерть Хашоггі

Західні та східні країни не задовольнились поясненням Саудівської Аравії, що журналіст Джамаль Хашоггі помер внаслідок "задушливого захвату", і вимагають більше фактів про його вбивство.

Джамаль Хашоггі був вбитий у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі

Джамаль Хашоггі був вбитий у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі

Саудівська Аравія повинна надати факти для пояснення того, що саме трапилося з журналістом Джамалем Хашоггі, якого було вбито у саудівському консульстві у Стамбулі. Про це йдеться у спільній заяві Великобританії, Франції та Німеччині, оприлюдненій у неділю, 21 жовтня.

"Ніщо не може виправдати це вбивство, і ми дуже жорстко його засуджуємо", - йдеться у заяві. Сторони вимагають більше інформації про смерть журналіста, ніж досі надала Саудівська Аравія. "Залишається нагальна потреба точно роз'яснити, що сталося ... Гіпотези, які були висунуті під час саудівського розслідування, мають бути підкріплені фактами, щоб вважатись надійним", - зазначили сторони. Країни наголосили, що необхідні додаткові зусилля для встановлення істини та забезпечення належної звітності щодо злочину.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв наступного тижня пролити світло на обставини вбивства журналіста. Мета, за його словами, досягти "справедливості". "Чому 15 людей приїхали сюди? Чому заарештовано 18 людей? Це має бути пояснено з усіма подробицями", - заявив він, передає агенція dpa.

DW.COM

Німецький уряд засудив вбивство журналіста Джамаля Хашоггі та вимагає більше інформації про його обставини. Німецькі політики закликають припинити поставки зброї Саудівській Аравії. (20.10.2018)

Причиною смерті журналіста, можливо, став надто сильний задушливий захват. Джерело в Ер-Ріяді каже, що агенти спецслужби перевищили повноваження. (21.10.2018)

Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи, які були потрібні йому для одруження із жінкою, що проживає в Туреччині. Спочатку Ер-Ріяд заперечував, що журналіст зник у консульстві. Потім Саудівська Аравія визнала, що журналіст був убитий - у "кулачній бійці".

Наступного дня представник Ер-Ріяда продовжив роз'яснення і повідомив, що влада хотіла переконати журналіста повернутися до Саудівської Аравії і відправила для цього 15 агентів з широкими повноваженнями. Вони вдались до насильства та пригрозили журналісту, що "накачають" його ліками та викрадуть. Коли журналіст почав кричати, його взяли у задушливий захват, від чого він помер.

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