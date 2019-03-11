Великобританія та ЄС досягли компромісу щодо Brexit

Брюссель і Лондон досягнули компромісу на додаткових переговорах щодо угоди про вихід Великобританії з ЄС. На зустрічі британської прем'єрки Терези Мей з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та головою делегації ЄС на переговорах про Brexit Мішелем Барньє в Страсбурзі сторони прийняли пізно ввечері в понеділок, 11 березня, дві спільні декларації.

В одній з них - юридично обов'язковій - сторони зобовязуються до кінця 2020 року знайти заміну так званому "бекстопу" - тимчасовому рішенню, яке має запобігти встановленню жорсткого кордону між членом ЄС Ірландією та британською Північною Ірландією. Великобританія також отримає право тимчасово призупинити дію правил, що стосуються Північної Ірландії, якщо Євросоюз порушить свої зобов'язання.

Друга декларація є додатком до узгодженої раніше політичної декларації, в якій сторони змальовують майбутні відносини між ЄС та Великобританією.

Голова Єврокомісії Юнкер підтвердив досягнення домовленості з Лондоном. Вона містить уточнення та правові гарантії для угоди щодо Brexit та "бекстопу", написав Юнкер увечері 11 березня на своїй сторінці в Twitter. За його словами, він обговорив домовленість, якої було досягнути з Мей, з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром, й останній готовий її підтримати. При цьому Юнкер підкреслив, що узгоджені в понеділок додатки до угоди є останньою пропозицією Лондону: "третього шансу не буде".

Тим часом лідер британських лейбористів Джеремі Корбін виступив проти домовленості. "Угода з Єврокомісією не містить нічого, що наближено нагадувало би зміни, які Тереза Мей обіцяла парламенту", - заявив опозиційний політик.

Нагадаємо, що в січні Палата громад британського праламенту проголосувала проти угоди про Brexit, яку запропонував уряд Мей, причому проти виступило й багато однопартійців прем'єрки.