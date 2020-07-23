Великобританія посилить протидію загрозам від Росії та Китаю в космосі

Великобританія має намір посилити свою протидію загрозам, що походять від Росії та Китаю в космосі. Про це йдеться у статті міністра оборони Сполученого Королівства Бена Уоллеса для видання The Sunday Telegraph, опублікованій в неділю, 26 липня.
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"Провокаційне випробування" Росією зброї в космосі загрожує національній безпеці Великобританії, а також мирному використанню космічного простору, наголосив він. Офіційний Лондон закликав російську сторону до конструктивної співпраці і відповідальної поведінки.
Китай також розвиває космічну зброю, зазначив міністр. За словами Уоллеса, подібна поведінка підкреслює необхідність перегляду державної політики у сфері безпеки та оборони, можливість якого вивчає британська влада. Сучасний світ "рухається з безпрецедентною швидкістю", а галузь оборони повинна розвиватися в аналогічному темпі, вважає чиновник. Полем битви стають кіберпростір і сфера даних, зазначив міністр.
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США і Великобританія звинуватили Росію у випробуваннях космічної зброї
Британське військове відомство і Космічне командування США розкритикували нещодавні дії Росії в космосі. За їхніми даними, 15 липня Росія випробовувала протисупутникову зброю на навколоземній орбіті.
Держдепартамент Сполучених Штатів ще в 2018 році висловлював занепокоєність операціями РФ в космосі, вказуючи, що поведінка деяких супутників на орбіті не відповідає їхнім заявленим завданням.
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Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Народження планети
Фотограф Мартін Пуг був у захваті, коли у травні 2019-го встановив свій телескоп у Чилі. Ночі були абсолютно безхмарими. Це дало можливість австралійському фотографу зібрати дані для встановлення ідеальних параметрів експонування. Упродовж 23-х годин його камера була спрямована в небо. Таким чином він задокументував народження нової планети.
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Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Небесне мистецтво з Австралії
На цьому фото - творче поєднання тверезого погляду астронома з баченням фотографа. Так виглядає Чумацький Шлях, якщо на нього дивитись через доменну піч, що вже давно відпрацювала своє. Ця будівля розташована в місті Літгоу в Австралії. Тут австралійський фотограф Джей Еванс вперше випробував свою камеру з надзвичайно високим розширенням.
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Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Сонячне затемнення й Венера
Вкрай прозоре повітря того дня в районі обсерваторії ESO в чилійському Ля-Сілья забезпечило таке особливе освітлення. Фотографу Себастьяну Фольтмеру довелось застосувати вкрай складний механізм, аби відобразити сонячне затемнення разом з яскраво освітленою Венерою: він використав для цього загалом 96 окремих знімків, які врешті-решт злились в єдине зображення.
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Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Полярне сяйво над Лофотенськими островами
Автором цього знімку є німецький фотограф Андреас Еттль, він його зробив на Лофотенських островах у Норвегії. Архіпелаг розташований за Північним полярним колом. Саме в цих широтах найкраще спостерігати полярне сяйво. Свою роботу фотограф назвав "Вогні Гамньой". Гамньой - це невеличке рибальське поселення на одному з Лофотенських островів.
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Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Галактична симетрія
З невірогідною технічною точністю завдяки телескопу фотографу Енді Кейслі вдалося зафіксувати цю космічну мить. Сатурн виринає з-за Місяця. Того недільного дня 2019 року Місяць упродовж кількох хвилин закривав собою цю планету. Кейслі чекав на цей галактичний момент не один рік.
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Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Місяць над Лондонським Сіті
Британцю Метью Брауну знадобилось три спроби, аби зафіксувати Місяць уповні над британською столицею. Супутник Землі пропливає повз хмарочос The Shard, який має імідж архітектурної ікони. Мистецтво переплітається з природою, філігранний фасад гігантської будівлі купається в місячному сяйві. У фотографа було лише кілька хвилин, аби зафіксувати цей момент.
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Всесвіт у фотооб'єктиві: надзвичайні світлини нашого Космосу
Арктична гра кольорів
В Ісландії природа створила ідеальні світлові умови для фотографів. Але для досконалості замало лише одного природного явища. У своїх фотороботах британець Бен Буш поєднує мистецьке бачення з професійністю природного фотографа. Світлина наче картина - автор зробив її, стоячи на колінах на Атлантичному узбережжі за 6-градусного морозу.
Автор: Гайке Мунд