Великобританія посилить протидію загрозам від Росії та Китаю в космосі

Великобританія має намір посилити свою протидію загрозам, що походять від Росії та Китаю в космосі. Про це йдеться у статті міністра оборони Сполученого Королівства Бена Уоллеса для видання The Sunday Telegraph, опублікованій в неділю, 26 липня.

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"Провокаційне випробування" Росією зброї в космосі загрожує національній безпеці Великобританії, а також мирному використанню космічного простору, наголосив він. Офіційний Лондон закликав російську сторону до конструктивної співпраці і відповідальної поведінки.

Китай також розвиває космічну зброю, зазначив міністр. За словами Уоллеса, подібна поведінка підкреслює необхідність перегляду державної політики у сфері безпеки та оборони, можливість якого вивчає британська влада. Сучасний світ "рухається з безпрецедентною швидкістю", а галузь оборони повинна розвиватися в аналогічному темпі, вважає чиновник. Полем битви стають кіберпростір і сфера даних, зазначив міністр.

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США і Великобританія звинуватили Росію у випробуваннях космічної зброї

Британське військове відомство і Космічне командування США розкритикували нещодавні дії Росії в космосі. За їхніми даними, 15 липня Росія випробовувала протисупутникову зброю на навколоземній орбіті.

Держдепартамент Сполучених Штатів ще в 2018 році висловлював занепокоєність операціями РФ в космосі, вказуючи, що поведінка деяких супутників на орбіті не відповідає їхнім заявленим завданням.

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