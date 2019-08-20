 Великобританія з 1 вересня не братиме участь у більшості зустрічей на рівні ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2019

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Новини

Великобританія з 1 вересня не братиме участь у більшості зустрічей на рівні ЄС

Зекономлений час урядовці з Лондона використають для підготовки королівства до виходу з Євросоюзу 31 жовтня.

Symbolbild - Brexit und EU (Getty Images/AFP/T. Akmen)

Британське міністерство з питань Brexit оголосило, що з 1 вересня урядові представники країни не братимуть участь у більшості зустрічей на рівні Європейського Союзу. Британські чиновники обговорюватимуть з європейськими колегами лише ті теми, які і надалі залишатимуться вагомими для національних інтересів, наприклад безпекові питання, заявили у міністерстві у вівторок, 20 серпня. Зекономлений на інших зустрічах час використовуватиметься для підготовки королівства до виходу з ЄС (Brexit), що має відбутись 31 жовтня.

"Відтепер ми відвідуватимемо лише важливі зустрічі, скорочуючи візити більше ніж вдвічі та заощаджуючи сотні годин. Це дозволить міністрам та посадовцям звільнити час для підготовки до виходу (з ЄС - Ред.) 31 жовтня та використати можливості, які є попереду", - заявив міністр з питань виходу Великобританії з ЄС Стівен Барклі.

В обґрунтування наведеного рішення у міністерстві пояснили, що через наближення до дати Brexit під час різноманітних зустрічей на рівні ЄС ідеться переважно про майбутнє самого Євросоюзу. 

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Нагадаємо, раніше  прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував Європейському Союзу розпочати нові переговори щодо угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу спільноти. Він хоче переглянути зокрема ту частину угоди, що стосується узгодженого між ЄС і урядом Терези Мей тимчасового режиму вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства - так званий "запасний варіант" або backstop. Він зазначив, що це положення обмежує суверенітет Великобританії та негативно позначиться на подальшому розвитку відносин між Сполученим Королівством та ЄС.

У відповідь на це президент Європейської Ради Дональд Туск вказав, що положення backstop є гарантією того, що на острові не виникне жорсткий кордон. Своєю чергою у Європейській Комісії зазначили, що звернення Джонсона "не надає жодного законного оперативного рішення з метою запобігти появі жорсткого кордону на острові Ірландія".

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