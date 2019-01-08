Великобританія залишить Євросоюз 29 березня 2019 року - Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що дата виходу країни зі складу ЄС залишається незмінною. Сполучене Королівство офіційно припинить членство в ЄС 29 березня 2019 року. Про це Мей сказала в середу, 9 січня, під час виступу в Палаті громад парламенту Великобританії, відповідаючи на питання парламентарів.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що єврофункціонери в Брюсселі ведуть перемовини з представниками британського уряду про можливу відстрочку дати офіційного виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, щоб отримати додатковий час на узгодження всіх позицій щодо подальшої співпраці між Лондоном та Брюсселем.

Виступаючи перед британськими законодавцями, Мей ще раз закликала їх підтримати її проект угоди про вихід Великобританії зі складу ЄС - так званий Brexit. "Єдиний спосіб уникнути браку угоди, це проголосувати за цю угоду", - зазначила Мей у Палаті громад, цитує агенція новин AP. Напередодні стало відомо, що уряд очікує від парламенту голосування з цього питання вже 15 січня.

Попри цей заклик, очільниці британського уряду так і не вдалося переконати союзників її Консервативної партії в парламенті - північноірландську Демократичну юніоністську партію (DUP) - у необхідності підтримати цю угоду.

Найбільшим каменем спотикання для юніоністів стало питання про так званий "запасний варіант". Останній являє собою перехідні положення для функціонування кордону між Ірландією, що є членом Європейського Союзу, та Північною Ірландією. Наявний на сьогодні варіант угоди передбачає тимчасову відмову від встановлення на цьому кордоні митного та прикордонного контролю.

Мей запевнила як союзників по коаліції, так і опозицію, що партнери в ЄС готові й далі співпрацювати з Лондоном щодо торговельних та прикордонних питань між Ірландією та Північною Ірландією. "Я спілкувалася з європейськими лідерами (…) й щодо побоювань членів парламенту", - зазначила британська прем'єрка, слова якої наводить агенція новин Reuters.

Крім того, вона визнала, що проведені раніше розмови між Лондоном та Брюсселем свідчать, що вести подальший діалог з чиновниками в Брюсселі щодо досі невирішених питань, у тому числі й щодо "запасного варіанту", цілком "можливо".

Нагадаємо, Великобританія має вийти зі складу ЄС 29 березня 2019 року. Тим часом Європейська Комісія вже розробила план дій на випадок виходу Великобританії без угоди зі складу ЄС.