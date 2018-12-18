Великобританія готує 3500 солдатів на випадок Brexit без відповідної угоди

Британська армія готує 3500 військових, щоб бути готовими до "будь-яких непередбачуваних обставин" у разі виходу Великобританії зі складу ЄС без ухвалення відповідної угоди. Про це у вівторок, 18 грудня, заявив міністр оборони країни Гевін Вільямсон після засідання уряду в Лондоні, повідомляє агенція AFP. За словами міністра, завданням цих солдатів буде "підтримати урядові установи у разі надзвичайної ситуації". Контингент складатиметься із солдатів регулярної армії та резервістів.

У той же час британський міністр з питань Brexit Стівен Барклі заявив, що підготування до виходу Великобританії з ЄС без відповідної угоди буде пріоритетом на "операційному рівні" в уряді. При цьому, за його словами, міністри досі сподіваються, що угоду про Brexit ще вдасться вчасно ухвалити. "Нашим найвищим пріоритетом залишається забезпечити угоду", - наголосив Барклі.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей перенесла голосування щодо проекту угоди про Brexit, яке мало відбутися у британському парламенті 11 грудня. Мей пояснила, що для підтримки угоди на той час не було би потрібної кількості голосів. За словами очільниці британського уряду, голосування має відбутися протягом тижня, що починається 14 січня.

Як повідомлялося, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року.

Між тим Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати своє рішення про вихід із ЄС.