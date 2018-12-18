 Великобританія готує 3500 солдатів на випадок Brexit без відповідної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Великобританія готує 3500 солдатів на випадок Brexit без відповідної угоди

3500 соладів готує британська армія на випадок "непередбачуваних обставин", якщо вихід Великобританії зі складу ЄС відбудеться без відповідної угоди. Між тим в уряді сподіваються, що ухвалити угоду ще вдасться.

Британські солдати (фото з архіву)

Британські солдати (фото з архіву)

Британська армія готує 3500 військових, щоб бути готовими до "будь-яких непередбачуваних обставин" у разі виходу Великобританії зі складу ЄС без ухвалення відповідної угоди. Про це у вівторок, 18 грудня, заявив міністр оборони країни Гевін Вільямсон після засідання уряду в Лондоні, повідомляє агенція AFP. За словами міністра, завданням цих солдатів буде "підтримати урядові установи у разі надзвичайної ситуації". Контингент складатиметься із солдатів регулярної армії та резервістів.

У той же час британський міністр з питань Brexit Стівен Барклі заявив, що підготування до виходу Великобританії з ЄС без відповідної угоди буде пріоритетом на "операційному рівні" в уряді. При цьому, за його словами, міністри досі сподіваються, що угоду про Brexit ще вдасться вчасно ухвалити. "Нашим найвищим пріоритетом залишається забезпечити угоду", - наголосив Барклі.

DW.COM

Після того, як у Великобританії відклали голосування у Палаті громад щодо угоди про Brexit, ситуація знову непевна. Тереза Мей сподівається на подальші поступки ЄС. Однак Брююссель не хоче переглядати угоду. (12.12.2018)

Європейський Союз не хоче нових переговорів про угоду щодо виходу Великобританії з блоку. Але там готові почати переговори про вільну торгівлю між двома сторонами. (14.12.2018)

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей перенесла голосування щодо проекту угоди про Brexit, яке мало відбутися у британському парламенті 11 грудня. Мей пояснила, що для підтримки угоди на той час не було би потрібної кількості голосів. За словами очільниці британського уряду, голосування має відбутися протягом тижня, що починається 14 січня.

Як повідомлялося, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року.

Між тим Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати своє рішення про вихід із ЄС.

Дивитись відео 02:31
Now live
02:31 хв

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)

Аудіо й відео до теми

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)  

Також за темою

Großbritannien Theresa May, Premierministerin

Мей: Голосування щодо Brexit відбудеться в середині січня 17.12.2018

Британська прем'єрка Терез Мей назвала терміни проведення голосування у британському парламенті щодо угоди про вихід країни зі складу ЄС.

Brüssel EU-Gipfel zu Brexit | Angela Merkel & Theresa May

ЄС відмовився від нових переговорів щодо угоди про Brexit 14.12.2018

Європейський Союз не хоче нових переговорів про угоду щодо виходу Великобританії з блоку. Але там готові почати переговори про вільну торгівлю між двома сторонами.

Theresa May

Великобританія: голосування про недовіру до Терези Мей провалилося 12.12.2018

У Консервативній партії Великобританії забракло голосів для вотуму недовіри главі уряду Терезі Мей. На її підтримку було 200 голосів.

Реклама

Докладно

Протест проти рабського закону в Будапешты, 16 грудня 2018 року

Кар'єрі Орбана загрожує силове завершення?

"Рабський закон", що погіршує умови для працівників, змусив угорців протестувати. Найбільше їх обурює реакція уряду.  

Державі належить 7,5 млн га земель сільськогосподарського призначення

Мораторій на продаж землі: чи є надія на скасування

Попри очікування експертів та представників міжнародних організацій, ринок землі в Україні в 2019 році не запрацює.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  