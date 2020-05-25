Великобританія в червні відновить роботу ринків і магазинів

Великобританія у червні знову відкриє магазини, універмаги і торгові центри, які були закриті на карантин у зв'язку з коронавірусом. Про це ввечері у понеділок, 25 травня, заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

За його словами, вже з 1 червня можуть відновити свою роботу вуличні ринки і автосалони за умови дотримання необхідних заходів безпеки, повідомляє агенція новин Reuters.

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Натомість магазини, які торгують одягом, взуттям, іграшками, меблями, книгами та електронікою, аукціонні будинки, фотостудії та криті ринки, як очікується, зможуть відкрити свої двері з 15 червня.

Втім, зазначається, що відновлення роботи дрібних підприємців можливе лише після оцінки ризиків і впевненості в тому, що вони можуть з ними впоратися, а також після відповідних консультацій з представниками профспілок та працівниками.

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Як зауважує агенція Reuters, уряд Великобританії з одного боку прагне швидше перезапустити економічні процеси в країні, а з іншого побоюється, що це призведе до другого піку спалаху нового коронавірусу, якщо запроваджені раніше карантинні заходи будуть ослаблені занадто швидко. "Ми робимо обережні, але продумані кроки на шляху відновлення нашої країни", - наголосив Борис Джонсон.