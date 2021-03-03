Вегетаріанство

Веганська м'ясна крамниця в Берліні (11.10.2016)

Сосиски - одна з традиційних німецьких страв. І навіть веганам не доводиться від них відмовлятися. Веганська м'ясна крамниця так швидко стала популярною в Берліні, що витрати на її відкриття окупилися за три місяці.