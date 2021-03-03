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Вегетаріанство

Вегетаріанство - один з варіантів харчування. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вегетаріанство".

Вегетаріанство - харчування рослинними та молочними продуктами й відмова від м'ясної їжі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шкільні обіди без м'яса. Про що сперечаються французи

Шкільні обіди без м'яса. Про що сперечаються французи 03.03.2021

У Франції - країні гурманів - спалахнула суперечка навколо шкільного харчування. Мер Ліона розпорядився на час пандемії кормити школярів обідами без м'яса. Таке рішення спричинило бурхливу реакцію не лише в самому Ліоні.
Ковбаса може називатись вегетаріанською - Європарламент

Ковбаса може називатись вегетаріанською - Європарламент 23.10.2020

Члени Європарламенту не підтримали заборону на продаж м'ясних замінників з позначкою "вегетаріанські бургери" або "вегетаріанська ковбаса". Однак ЄС товарів з позначкою "соєве молоко" або "рослинний сир" в ЄС не буде.

М'ясо і німці: особливості німецької м'ясної культури (відео)

М'ясо і німці: особливості німецької м'ясної культури (відео) 28.02.2020

Їжак із сирого свинячого фаршу. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Про деякі м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт.

М'ясо і німці: особливості німецької м'ясної культури (22.02.2020) 22.02.2020

Їжак із сирого свинячого фаршу. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Про деякі м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт.

Чому Берлін не вписується у стереотипи про німців? (12.11.2019) 12.11.2019

Хоча Берлін і столиця ФРН, місто та його мешканці багато чим не вписуються в усталені стереотипи про німців і Німеччину. Рейчел Стюарт назбирала 9 причин чому.
Олександр Ірванець: Ковбаса як символ гріхопадіння

Олександр Ірванець: Ковбаса як символ гріхопадіння 25.10.2019

"Якщо українська література отримає свого нобелівського лауреата, вибух "хейту" буде небувалим", - Олександр Ірванець, спеціально для DW.
Як в Німеччині вирощують м'ясо для вегетаріанців

Як в Німеччині вирощують м'ясо для вегетаріанців 01.10.2019

1 жовтня відзначається Всесвітній день вегетаріанства. Відзначити цей день вегетаріанці і вегани можуть не лише салатом з капусти - вони без проблем можуть поласувати отриманим з рослинних продуктів "м'ясом".

Екологічний бургер з котлетою з комах (22.11.2017) 22.11.2017

Німецькі підприємці відкрили кафе, де замість звичного м'яса пропонують котлети з комах. Їх закуповують на фермі у Нідерландах. Бізнесмени переконані, що насичена білками їжа з комах набуватиме популярності у Європі.

Берлусконі та вівці: колишній прем'єр Італії закликає до вегетаріанського Великодня (14.04.2017) 14.04.2017

Колишнього прем’єр-міністра Італії "вигнали" з сенату в 2013 році. Тепер Берлусконі з'являється у рекламному відео в ролі захисника тварин, пропагуючи вегетаріанський Великдень.
Релігійна процесія на півночі Індії закінчилася 24 смертями

Релігійна процесія на півночі Індії закінчилася 24 смертями 15.10.2016

Раптова масова паніка спричинила давку серед послідовників індійського гуру в місті Варанасі. Внаслідок штовханини загинули щонайменше 24 особи.

Веганська м'ясна крамниця в Берліні (11.10.2016) 11.10.2016

Сосиски - одна з традиційних німецьких страв. І навіть веганам не доводиться від них відмовлятися. Веганська м'ясна крамниця так швидко стала популярною в Берліні, що витрати на її відкриття окупилися за три місяці.

У Німеччині сперечаються про вегетаріанські дні у їдальнях

У Німеччині сперечаються про "вегетаріанські дні" у їдальнях 08.08.2013

Німецькі Зелені хочуть запровадити у закладах громадського харчування ФРН "вегетаріанські дні", під час яких у меню мають бути вегетаріанські та веганські продукти. Ініціативу зустріли критикою.

Шніцель для вегетаріанців 29.05.2013

Німецькі науковці працюють над створенням м'яса на рослинній основі. Ідея: з меншими затратами природних ресурсів нагодувати якомога більше людей.
Вегетаріанський шніцель від німецьких учених

Вегетаріанський шніцель від німецьких учених 26.07.2012

Він виглядає як шніцель, має смак і текстуру м’яса, але на 100% складається з рослинних компонентів. Німецькі науковці розробили замінник м’яса, який на смак не відрізнити від справжнього.
Німці не можуть відмовитися від своєї любові до сосисок

Німці не можуть відмовитися від своєї любові до сосисок 07.04.2010

Вегетаріанство? «Не для нас» - вважають багато німців. Майже половина бажає хоча би раз на день проковтнути щось м'ясне. Захисники чотириногих вважають, що німці споживають удвічі більше м'яса, ніж потрібно.