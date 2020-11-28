Ковбаса може називатись вегетаріанською - Європарламент

Європейський парламент відхилив законопроєкт, що передбачав заборону на продаж м'ясних замінників з позначкою "вегетаріанська ковбаса" тощо. Під час голосування у п'ятницю, 23 жовтня, більшість законодавців ЄС не підтримали внесений проєкт акта, підготовлений комісією з питань сільського господарства. Документ був ініційований і винесений на обговорення євродепутатів під тиском аграрних спілок, повідомляє AFP.

Згідно з відхиленою пропозицією, "терміни і назви, пов'язані з м'ясом (...), повинні бути закріплені виключно за тими частинами тварин, що придатні для вживання людиною". За взірець наводилися такі терміни, як стейк, ковбаса, шніцель, гамбургер.

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Відмову Європарламенту підтримати запропоновані обмеження схвально оцінила Європейська організація з захисту прав споживачів (BEUC), назвавши це рішення "доброю новиною".

Утім, щодо рослинних замінників молочних продуктів обмеження в маркуванні під час збуту й продажу зберігатимуться й надалі. Тобто в ЄС на полицях магазинів не буде товарів з позначкою "соєве молоко" або "рослинний сир". Виняток становлять лише такі давно усталені терміни, як "арахісове масло" або "кокосове молоко". Водночас захисники прав споживачів розкритикували обмеження щодо маркування на молочних продуктах як "непотрібне". Це не має нічого спільного із захистом прав споживачів, кажуть вони.

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Протягом останніх років у ЄС спостерігається істотне зростання ринку продуктів-замінників рослинного походження, покликаних замініти м'ясну і молочну продукцію. За наявними оцінками, за останні п'ять років обсяги продажу рослинних замінників м'яса в Європі зросли майже вдвічі.

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