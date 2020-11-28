 Ковбаса може називатись вегетаріанською - Європарламент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2020

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Ковбаса може називатись вегетаріанською - Європарламент

Члени Європарламенту не підтримали заборону на продаж м'ясних замінників з позначкою "вегетаріанські бургери" або "вегетаріанська ковбаса". Однак ЄС товарів з позначкою "соєве молоко" або "рослинний сир" в ЄС не буде.

Веганський фарш

Веганський фарш

Європейський парламент відхилив законопроєкт, що передбачав заборону на продаж м'ясних замінників з позначкою "вегетаріанська ковбаса" тощо. Під час голосування у п'ятницю, 23 жовтня, більшість законодавців ЄС не підтримали внесений проєкт акта, підготовлений комісією з питань сільського господарства. Документ був ініційований і винесений на обговорення євродепутатів під тиском аграрних спілок, повідомляє AFP.

Згідно з відхиленою пропозицією, "терміни і назви, пов'язані з м'ясом (...), повинні бути закріплені виключно за тими частинами тварин, що придатні для вживання людиною". За взірець наводилися такі терміни, як стейк, ковбаса, шніцель, гамбургер.

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Відмову Європарламенту підтримати запропоновані обмеження схвально оцінила Європейська організація з захисту прав споживачів (BEUC), назвавши це рішення "доброю новиною".

Утім, щодо рослинних замінників молочних продуктів обмеження в маркуванні під час збуту й продажу зберігатимуться й надалі. Тобто в ЄС на полицях магазинів не буде товарів з позначкою "соєве молоко" або "рослинний сир". Виняток становлять лише такі давно усталені терміни, як "арахісове масло" або "кокосове молоко". Водночас захисники прав споживачів розкритикували обмеження щодо маркування на молочних продуктах як "непотрібне". Це не має нічого спільного із захистом прав споживачів, кажуть вони.

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Протягом останніх років у ЄС спостерігається істотне зростання ринку продуктів-замінників рослинного походження, покликаних замініти м'ясну і молочну продукцію. За наявними оцінками, за останні п'ять років обсяги продажу рослинних замінників м'яса в Європі зросли майже вдвічі.

  • Веганський чизкейк

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Чизкейк без сиру

    Корж для цього пирога робиться з фініків та мигдалю. Для верхнього прошарку, який зазвичай складається з вершкового та м'якого сиру, кондитери перемололи кеш'ю з медом, бананами та полуницею. Жодних яєць чи борошна - лише рослинні інгредієнти!

  • Спагеті без борошна

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Спагеті без борошна

    Для приготування такої пасти не знадобляться плита та каструля: спагеті зроблені з тонко нарізаного цукіні та заправлені соусом з кедрових горіхів.

  • Овочевий хумус

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Овочевий хумус

    Цим пюре з нуту та кунжутної пасти вже нікого не здивуєш. Але якщо додати у хумус моркву та буряк, змінюється не лише колір, але й смак. Така закуска відрізняється екзотичністю та пікантністю.

  • Омлет без яєць

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Омлет без яєць

    Тепер вегани насолоджуються омлетами та скремблами, адже зі спеціальної рослинної суміші можна зробити яйця, які на смак неможливо відрізнити від курячих.

  • Карівурст без м'яса

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Карівурст без м'яса

    Ковбаси, шніцелі та тефтелі без м'яса вже давно на прилавках німецьких магазинів. У веганських закладах можна знайти навіть типову карівурст в пряному соусі на рослинній основі.

  • Піца без тіста

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Піца без тіста

    А ця піца - чудова альтернатива не лише для веганів чи вегетаріанців, але й для людей із целіакією, які не переносять глютену. У складі тіста немає пшеничного борошна, воно зроблене з насіння льону та чіа.

  • Рослинний протеїн

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Рослинний протеїн

    Веганам-спортсменам пропонують альтернативний протеїн - соєвий, рисовий та конопляний.

  • Морозиво без молока

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Морозиво без молока

    Під час приготування веганського морозива коров'яче молоко не використовують узагалі. Його замінюють мигдалевим чи кокосовим.

  • Веганський корм для тварин

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Веганський корм для тварин…

    Виробники подбали і про домашніх улюбленців веганів. У складі такого корму для котів немає ані м'яса, ані риби. Їх замінили рослинним або синтетичним білком.

  • Веганські презервативи

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    …і навіть презервативи

    Для виробництва веганських презервативів не використовують молочний білок казеїн. Такі вироби можна купити лише в спеціалізованих магазинах.

    Автор: Ксенія Сафронова, Анастасія Брунс


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Автомобіль для веганів на сонячній енергії (28.11.2017)

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Як в Німеччині вирощують м'ясо для вегетаріанців

1 жовтня відзначається Всесвітній день вегетаріанства. Відзначити цей день вегетаріанці і вегани можуть не лише салатом з капусти - вони без проблем можуть поласувати отриманим з рослинних продуктів "м'ясом".  

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