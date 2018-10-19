 Вбивство Хашоггі: США скасовують візи для причетних саудівців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2018

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Новини

Вбивство Хашоггі: США скасовують візи для причетних саудівців

США роздумують над застосуванням "закону Магнітського" щодо Саудівської Аравії. Наразі ж лише відкликані зо два десятки віз.

Двері до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Там вбили Хашоггі

Двері до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Там вбили Хашоггі

Сполучені Штати Америки заявили, що скасовують візи для близько двох десятків посадовців Саудівської Аравії, які, за їхніми даними, пов'язані з убивством журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві країни в Стамбулі. Про це у вівторок, 23 жовтня, повідомив держсекретар США Майк Помпео. "Це покарання - не останнє слово США щодо цього", - цитує його агенція новин AFP.

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Ер-Ріяд наразі не коментував припущення ЗМІ щодо причетності оточення кронпринца до смерті Хашоггі. Президент Туреччини своює чергою обіцяє розповісти "всю правду" про вбивство. (22.10.2018)

Причиною смерті журналіста, можливо, став надто сильний задушливий захват. Джерело в Ер-Ріяді каже, що агенти спецслужби перевищили повноваження. (21.10.2018)

За словами речницями Держдепартаменту Хізер Ноєрт, ідеться про 21 представника Саудівської Аравії. Помпео ж уточнив, що це службовці "розвідки, королівського суду, МЗС та інших міністерств". Він також припустив, що Вашингтон може використати "закон Магнітського" щодо арабської монархії, але наголосив, що Ер-Ріяд залишається союзником США.

Раніше Ер-Ріяд заарештував 18 осіб у зв'язку з убивством критичного до влади журналіста Хашоггі в стамбульському консульстві. Поточна ж версія Саудівської Аравії пояснює смерть журналіста ситуацією, яка вийшла з-під контролю: начебто почалася "кулачна бійка", у якій Хашоггі і загинув. Інші припущення з Ер-Ріяда, зроблені на правах анонімності, кажуть про задушливий захват, який немолодий чоловік не пережив.

Посилання в інтернеті

Закон Магнітського

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