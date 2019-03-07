 Вбивство київського ювеліра Кисельова розкрите - МВС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

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Новини

Вбивство київського ювеліра Кисельова розкрите - МВС

Сергій Кисельов свідчив у справі "діамантових прокурорів", однак зв'язку його вбивства з цією справою поліція не побачила.

Діаманти

Убитий міг мати причетність до справи "діамантових прокурорів"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у понеділок, 15 квітня, повідомив, що поліція розкрила скоєне на початку березня в Києві вбивство ювеліра Сергія Кисельова. За словами Авакова, правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вчиненні цього злочину, вилучивши під час обшуків у них арсенал зброї та боєприпасів, а також твори мистецтва. "З ними проводяться слідчі дії", - розповів міністр.

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Ювелір Сергій Кисельов, якого вбили у Києві, намагався повернути собі сотні кілограмів золота та дорогоцінного каміння, конфіскованих під час обшуку у 2010 році. (07.03.2019)

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Затримані 1969, 1970 і 1975 років народження. Один із них уже мав судимість і співпрацював із потерпілим. Правоохоронці перевіряють підозрюваних на причетність до інших злочинів, додав Аваков. За словами міністра, слідчі встановили, що вбивство було скоєно з корисливих мотивів.

У Нацполіції не побачили зв'язку зі справою "діамантових прокурорів"

У свою чергу начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко не зміг вказати на прямий зв'язок між убивством Сергія Кисельова та справою "діамантових прокурорів". Говорячи про вбивство Кисельова, Крищенко визнав, що "це був корисливий мотив, безпосередньо пов'язаний тільки з потерпілим та його статками", цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

За словами Крищенка, організатор злочину був бізнес-партнером потерпілого й за допомогою вбивства "намагався поліпшити своє матеріальне становище". "Він уже відсидів 11 років за скоєння розбійного нападу", - додав керівник главку.

Поліція затримала зловмисників 13 квітня, коли ті планували напасти на сім'ю потерпілого, що зібралася на цвинтарі. Затриманим інкримінується вбивство ювеліра, а також замах на вбивство сім'ї, мотивом чого могли бути вимагання або помста, зазначив Крищенко.

Нагадаємо, 5 березня у Києві на водійському сидінні автомобіля знайшли тіло 59-річного підприємця-ювеліра Сергія Кисельова. Його застрелили в голову. Згодом з'ясувалося, що загиблий відігравав важливу роль в одному з найгучніших розслідувань останніх років про корупцію в керівництві генеральної прокуратури України - так званій справі "діамантових прокурорів" Володимира Шапакіна та Олександра Корнійця.

2010 року на підприємстві Кисельова було проведено кілька обшуків. Він нарікав на втрату загалом трьох мільйонів доларів готівкою, 500 кілограмів золота, 300 кілограмів срібла, колекцій монет та ікон, діамантів вагою у 500 карат та тисяч карат іншого дорогоцінного каміння. Втративши сировину, обігові кошти і бухгалтерські документи, він припинив роботу підприємств та на кілька років залишив Україну. Заарештоване майно Кисельов намагався повернути через суд.

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