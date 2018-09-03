 Вбивство Захарченка: що буде з ″Мінськом″? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.09.2018

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Політика й суспільство

Вбивство Захарченка: що буде з "Мінськом"?

Після смерті лідера бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка Росія пригрозила Україні "неминучими наслідками". Проте і українські, і західні експерти наголошують - це вбивство навряд чи вплине на "Мінськ".

Олександр Захарченко (фото з архіву)

Олександр Захарченко (фото з архіву)

"Україна зриває Мінські домовленості", а його вбивство "обнуляє їхній сенс" та матиме "неминучі наслідки" - на смерть глави самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченка російські високопосадовці відреагували більш, ніж емоційно. Що стоїть за цими гучними заявами, і чи дійсно вбивство номінального лідера сепаратистів ставить під загрозу Мінські домовленості?

Підписанти без статусу

Під Мінськими домовленостями, підписаними 12 лютого 2015 року, свої автографи, окрім представників України, Росії та ОБСЄ поставили також і очільники самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" - Олександр Захарченко та Ігор Плотницький.

Однак у документі фігурують лише їхні прізвища, натомість жодних згадок про те, хто вони такі немає, зазначають українські експерти. Виходячи з невизначеності їхнього статусу і повноважень у Мінську, опитані експерти ставлять під сумнів вплив загибелі ватажка проросійських сепаратистів Захарченка на мінський процес. "Ось немає Плотницького. Як це вплинуло? А ніяк. Не буде Захарченка - теж ніяк не вплине. Усе визначається зовсім не присутністю цих людей. Виконання Мінських домовленостей зараз залежить насамперед від того, буде Путін їх виконувати, або ні", - заявив в коментарі DW професор політології Києво-Могилянської акаемії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань.

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Схожої думки і опитані DW західні оглядачі. "Що стосується Мінських домовленостей, то нічого не міняється", - каже експерт з питань України та Росії Німецького товариства зовнішньої політики Штефан Майстер. - Навіть якщо в угодах стоїть підпис Захарченка, він ніколи не був кимось, хто сприяв їх реалізації. Радше навпаки".

Тим часом експертка берлінського фонду "Наука і політика" Сюзан Стюарт наголошує - ключову роль у цьому процесі відіграють не лідери сепаратистів, а Москва: "За Росією, як правило, останнє слово у так званих "республіках". Вона дає ресурси, без яких вони не можуть жити. Тому, на мій погляд, менш важливо, хто очолює ці "республіки", а значно важливіше - як має намір вчинити з цим процесом Росія?"

Навіщо це Росії, і що далі?

Оглядачі очікують, що на зміну Захарченку, імовірно, прийде така ж маріонетка, якою був загиблий. Нового ватажка також контролюватиме Росія, відтак ця ротація, схоже, мало що змінить в ситуації на Донбасі. "Жодного припинння вогню там так і не відбулося. І очікувати, що станеться диво, з’явиться нова людина, яка наведе якийсь залізний лад, і всіх підпорядкує власному впливу, я би не став. Там буде стабільна нестабільність", - прогнозує виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Вбивство Захарченка: коротке життя проросійських сепаратистів (03.09.2018)

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Вбивство Захарченка: коротке життя проросійських сепаратистів (03.09.2018)  

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