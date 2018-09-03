Вбивство Захарченка: реакція Заходу і наслідки для Мінських угод (відео)

Лідер самопроголошеної "ДНР" підписував Мінські угоди. Європейські експерти пояснюють, чи вплине вбивство Олександра Захарченка на дотримання домовленостей.
"За Росією, як правило, останнє слово в цих так званих "республіках". Вона дає ресурси, без яких вони не можуть жити. Тому, на мій погляд, важливо не те, хто очолює ці "республіки", а те, який має намір щодо цього процесу Росія", - вважає експертка берлінського фонду "Наука і політика". Яка реакція німецького уряду - в матеріалі DW:
Смерть ватажка донецьких проросійських сепаратистів не ставить під питання зобов'язання сторін за мінськими домовленостями, а робить політичний процес ще важливішим, вважають у Берліні та Парижі. (03.09.2018)
Після смерті лідера бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка Росія пригрозила Україні "неминучими наслідками". Проте і українські, і західні експерти наголошують - це вбивство навряд чи вплине на "Мінськ". (03.09.2018)