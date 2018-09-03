 Вбивство Захарченка: реакція Заходу і наслідки для Мінських угод (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.09.2018

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Україна

Вбивство Захарченка: реакція Заходу і наслідки для Мінських угод (відео)

Лідер самопроголошеної "ДНР" підписував Мінські угоди. Європейські експерти пояснюють, чи вплине вбивство Олександра Захарченка на дотримання домовленостей.

Підпис ватажка ДНР Олександра Захарченка стояв під Мінськими угодами

Підпис ватажка "ДНР" Олександра Захарченка стояв під Мінськими угодами

"За Росією, як правило, останнє слово в цих так званих "республіках". Вона дає ресурси, без яких вони не можуть жити. Тому, на мій погляд, важливо не те, хто очолює ці "республіки", а те, який має намір щодо цього процесу Росія", - вважає експертка берлінського фонду "Наука і політика". Яка реакція німецького уряду - в матеріалі DW:

 

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Франція та Німеччина: смерть Захарченка посилює важливість Мінського процесу

Смерть ватажка донецьких проросійських сепаратистів не ставить під питання зобов'язання сторін за мінськими домовленостями, а робить політичний процес ще важливішим, вважають у Берліні та Парижі. (03.09.2018)  

Вбивство Захарченка: що буде з "Мінськом"?

Після смерті лідера бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка Росія пригрозила Україні "неминучими наслідками". Проте і українські, і західні експерти наголошують - це вбивство навряд чи вплине на "Мінськ". (03.09.2018)  

Берлін: смерть Захарченка не має вплинути на Мінський процес

Попри загибель ватажка проросійських сепаратистів у Донецьку Олександра Захарченка, переговори у рамках Мінського процесу мають тривати. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН. (03.09.2018)  

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