Вбивство журналіста у Словаччині: слідство встановило ймовірного свідка

Правоохоронні органи Словаччини встановили ймовірного свідка у справі вбивства словацького журналіста Яна Куціяка. "Ця особа могла бути присутньою на місці злочину або неподалік від місця злочину в той час, коли було скоєно вбивство, та може мати інформацію про злочин", - заявив у понеділок, 17 вересня, представник прокуратури, цитує агенція Reuters. Ця заява стала першим за шість місяців зрушенням у справі про вбивство журналіста

Ймовірний свідок - світлошкірий чоловік з бородою та темним волоссям віком близько 30 років. Представник прокуратури відмовився сказати, є той підозрюваним чи свідком. Він також зазначив, що слідство скоротило кількість можливих мотивів убивства, які розглядають, до двох. "Попри помилки на початку розслідування ми звузили кількість можливих мотивів з 30 до двох", - сказав він.

Нова інформація у справі про вбивство Куціяка була оприлюднена після того, як минулого місяця понад 300 словацьких журналістів і видавців розкритикували поліцію за відсутність прогресу у розслідуванні та корупцію, про яку писав Куціяк.

Нагадаємо, 27-річного Яна Куціяка, котрий проводив гучні антикорупційні журналістські розслідування, та його дівчину вбили між 22 та 25 лютого в будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його нареченій - у голову. Куціяк проводив розслідування про можливу причетність італійської мафії до корупції в уряді Роберта Фіцо.

Після убивства у Братиславі пройшли демонстрації із вимогою до керівників поліції та МВС піти у відставку. В результаті словацький прем'єр Фіцо та міністр внутрішніх справ Роберт Калінак залишили свої посади.