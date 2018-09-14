 Вбивство журналіста у Словаччині: слідство встановило ймовірного свідка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2018

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Новини

Вбивство журналіста у Словаччині: слідство встановило ймовірного свідка

Правоохоронці Словаччини заявляють, що встановили ймовірного свідка вбивства журналіста Яна Куціяка. Слідство також скоротило кількість мотивів убивства, які розглядають, до двох.

Яна Куціяка та його дівчину вбили в лютому цього року

Яна Куціяка та його дівчину вбили в лютому цього року

Правоохоронні органи Словаччини встановили ймовірного свідка у справі вбивства словацького журналіста Яна Куціяка. "Ця особа могла бути присутньою на місці злочину або неподалік від місця злочину в той час, коли було скоєно вбивство, та може мати інформацію про злочин", - заявив у понеділок, 17 вересня, представник прокуратури, цитує агенція Reuters. Ця заява стала першим за шість місяців зрушенням у справі про вбивство журналіста

Ймовірний свідок - світлошкірий чоловік з бородою та темним волоссям віком близько 30 років. Представник прокуратури відмовився сказати, є той підозрюваним чи свідком. Він також зазначив, що слідство скоротило кількість можливих мотивів убивства, які розглядають, до двох. "Попри помилки на початку розслідування ми звузили кількість можливих мотивів з 30 до двох", - сказав він.

Нова інформація у справі про вбивство Куціяка була оприлюднена після того, як минулого місяця понад 300 словацьких журналістів і видавців розкритикували поліцію за відсутність прогресу у розслідуванні та корупцію, про яку писав Куціяк.

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Нагадаємо, 27-річного Яна Куціяка, котрий проводив гучні антикорупційні журналістські розслідування, та його дівчину вбили між 22 та 25 лютого в будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його нареченій - у голову. Куціяк проводив розслідування про можливу причетність італійської мафії до корупції в уряді Роберта Фіцо.

Після убивства у Братиславі пройшли демонстрації із вимогою до керівників поліції та МВС піти у відставку. В результаті словацький прем'єр Фіцо та міністр внутрішніх справ Роберт Калінак залишили свої посади.

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