Вбивство журналіста в Словаччині: чотирьом підозрюваним висунули обвинувачення

Прокуратура Словаччини у понеділок, 21 жовтня, висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у вбивстві журналіста Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової у лютому 2018 року.

Підозрювані - бізнесмен-мільйонер Маріан Кочнер та ще троє чоловіків. Кочнер та ще двоє підозрюваних заявили про свою невинуватість, четвертий обвинувачений зізнався у скоєнні вбивства, повідомляє агентство новин Reuters. Бізнесмена обвинуватили у замовленні вбивства, інших трьох - в організації та виконанні злочину.

Крім того, ще один - п'ятий - підозрюваний зізнався у сприянні вбивству і уклав угоду зі слідством, аби виступити свідком у судовому процесі щодо чотирьох обвинувачених. Утім, угоду зі слідством ще має схвалити суд, зауважує агенція новин dpa. Речниця прокуратури заявила, що чотирьом обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення.

27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена були застрілені 21 лютого 2018 року у своєму будинку в 65-ти кілометрах на схід від Братислави. В останньому матеріалі, над яким Куціяк працював перед смертю, він досліджував зв'язки наближених до експрем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо осіб з італійськими підприємцями, які, своєю чергою, були пов'язані з мафією.

Замовником злочину слідство вважає Маріана Кочнера. Серед іншого Ян Куціяк розслідував шахрайські схеми з дотаціями ЄС на розвиток сільського господарства в Словаччині і угодами, укладеними численними компаніями Кочнера. Колишній шеф-редактор Куціяка Петер Барді у вересні 2017 року розповів, що Кочнер наказав стежити за журналістом і погрожував йому по телефону. Куціяк повідомив владі про ці погрози, проте жодних заходів вжито не було.

Вбивство Яна Куціяка і посмертна публікація його статті спричинили масові антиурядові демонстрації і в підсумку відставку прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. У березні 2018 року уряд Словаччини очолив Петер Пеллегріні.

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