 Вбивство громадянина Грузії в Берліні: Меркель розкритикувала Росію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

Вбивство громадянина Грузії в Берліні: Меркель розкритикувала Росію

Після того, як на тлі розслідування вбивства у Берліні громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі ФРН вирішила вислати двох російських дипломатів, канцлерка ФРН Анґела Меркель закинула Москві брак допомоги в цій справі.

Анґела Меркель звернула увагу на брак підтримки з боку РФ у розслідуванні вбивства

Анґела Меркель звернула увагу на брак підтримки з боку РФ у розслідуванні вбивства

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) розкритикувала російську владу через брак підтримки в розслідуванні вбивства громадянина Грузії, колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, застреленого в центрі Берліна. "У двосторонніх відносинах це, звичайно, подія, однак на жаль, ми не отримали від Росії активної допомоги в розслідуванні цього інциденту", - заявила вона в середу, 4 грудня, під час саміту НАТО, цитує агенція dpa.

Раніше цього дня МЗС Німеччини оголосило про вислання двох російських дипломатів на тлі розслідування вбивства Хангошвілі. За даними Der Spiegel, обидва дипломати, котрі працювали в російському посольстві в Берліні й оголошені персонами нон грата, насправді є співробітниками російських спецслужб. Тепер вони повинні залишити Німеччину протягом семи днів.

Меркель не вважає, що вислання з ФРН російських дипломатів вплине на перебіг саміту "нормандської четвірки", запланованого на 9 грудня в Парижі. "Я не думаю, що цей випадок позначиться на зустрічі у "нормандському форматі", там йтиметься про Україну та про те, як нам просунутися вперед у Мінському процесі", - наголосила канцлерка.

Вона планує обговорити ситуацію з висланням російських дипломатів з президентом РФ Володимиром Путіним під час "нормандського саміту". "Я побачуся з російським президентом наступного тижня, я повідомлю йому. Ми вжили цих заходів, тому що ми не спостерігали готовності Росії підтримати нас у розслідуванні цього вбивства", - додала Меркель.

Москва вважає дії ФРН недружніми

Тим часом офіційна Москва вже заявила, що вважає вислання російських дипломатів з ФРН "недружнім і безпідставним кроком" і пообіцяла вжити аналогічних заходів. "З урахуванням обставин і претензій, які пред'являються нашими партнерами, буде прийнято рішення про реагування дзеркально", - сказав перший заступник голови комітету Державної думи з міжнародних справ Дмитро Новіков.

DW.COM

У спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider, Spiegel Online і Dossier Center наводяться нові дані про особу громадянина Росії, підозрюваного у вбивстві в Берліні колишнього чеченського польового командира. (27.09.2019)

Вислання пов'язане з резонансним вбивством у Берліні, до якого на думку ФРН, причетна РФ. Розслідування вбивства колишнього чеченського бойовика в Берліні взяла на себе Федеральна прокуратура ФРН. (04.12.2019)

У свою чергу посол РФ у ФРН Сергій Нечаєв заявив: "Ніяких доказів причетності російських державних структур до цього інциденту не було і немає. Йдеться про невмотивовану політизацію злочину, розслідування якого далеко не завершено, а також про явну спробу передбачити результати цього розслідування".

Як повідомлялось, колишній чеченський польовий командир Зелімхан Хангошвілі був застрелений в парку Малий Тіргартен (Kleiner Tiergarten) в центрі Берліна 23 серпня. Російська влада оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. У Німеччині чоловік шукав притулку після кількох скоєних на нього замахів.

Ймовірного вбивцю Зелімхана Хангошвілі затримали 23 серпня завдяки свідченням очевидців. Ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. Портал журналістських розслідувань The Insider 3 грудня повідомив про те, що "Вадим Соколов" - насправді 54-річний Вадим Красиков, якого Росія оголошувала в розшук через "Інтерпол" у 2014 році.

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