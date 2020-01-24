Вбивство Гандзюк: Україна направила запит про екстрадицію Левіна з Болгарії

Офіс генерального прокурора України направив до Болгарії запит на екстрадицію затриманого там підозрюваного в причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна. Про це агенції "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора України у понеділок, 27 січня.

Як повідомлялося, Левін, який розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк, перетнув кордон України 19 серпня 2018 року. Згодом його оголосили у міжнародний розшук. У СБУ повідомили, що вважають Левіна одним з організаторів вбивства Катерини Гандзюк. Його затримали в Болгарії 24 січня.

31 липня 2018 року громадську активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з опіками доправили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.

Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на умисне вбивство, вчинене групою осіб з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення. У цій справі вже винесено вирок п'ятьом обвинуваченим: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам - Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В'ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено ув'язнення від трьох до шести з половиною років.

На момент замаху на Гандзюк Левін офіційно був помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького. За версією слідства, голова Херсонської облради Владислав Мангер найняв Олексія Левіна й Ігоря Павловського для організації нападу на Гандзюк. Мангер заперечує свою причетність до злочину та вважає, що напад на Гандзюк організували місцеві представники Служби безпеки України.