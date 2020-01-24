 Вбивство Гандзюк: Україна направила запит про екстрадицію Левіна з Болгарії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2020

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Вбивство Гандзюк: Україна направила запит про екстрадицію Левіна з Болгарії

Офіс генпрокурора України направив в Болгарію запит на екстрадицію Олексія Левіна, якого днями затримали. Він є підозрюваним у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Олексія Левіна вважають підозрюваним у справі про вбивство Катерини Гандзюк

Олексія Левіна вважають підозрюваним у справі про вбивство Катерини Гандзюк

Офіс генерального прокурора України направив до Болгарії запит на екстрадицію затриманого там підозрюваного в причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна. Про це агенції "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора України у понеділок, 27 січня.

Як повідомлялося, Левін, який розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк, перетнув кордон України 19 серпня 2018 року. Згодом його оголосили у міжнародний розшук. У СБУ повідомили, що вважають Левіна одним з організаторів вбивства Катерини Гандзюк. Його затримали в Болгарії 24 січня.

31 липня 2018 року громадську активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з опіками доправили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.

Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на умисне вбивство, вчинене групою осіб з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення. У цій справі вже винесено вирок п'ятьом обвинуваченим: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам - Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В'ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено ув'язнення від трьох до шести з половиною років.

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Підозрюваний в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексій Левін перебуває в міжнародному розшуку, повідомили в СБУ. Слідчі займаються встановленням замовників злочину. (27.09.2019)

На момент замаху на Гандзюк Левін офіційно був помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького. За версією слідства, голова Херсонської облради Владислав Мангер найняв Олексія Левіна й Ігоря Павловського для організації нападу на Гандзюк. Мангер заперечує свою причетність до злочину та вважає, що напад на Гандзюк організували місцеві представники Служби безпеки України. 

Дивитись відео 01:38

Справа Катерини Гандзюк: рік після нападу (31.07.2019)

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Справа Катерини Гандзюк: рік після нападу (31.07.2019)  

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