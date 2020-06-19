 Вбивство Гандзюк: суд продовжив арешт Левіна і Мангера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2020

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Вбивство Гандзюк: суд продовжив арешт Левіна і Мангера

Суд продовжив тримання під вартою для Олексія Левіна та Владислава Мангера. Левіна підозрюють в організації вбивства, а Мангера - у замовленні нападу на Катерину Гандзюк.

Підозрюваним у справі про вбивство Катерини Гандзюк Олексію Левіну та Владиславу Мангеру продовжили арешт

Підозрюваним у справі про вбивство Катерини Гандзюк Олексію Левіну та Владиславу Мангеру продовжили арешт

Київський апеляційний суд у середу, 15 липня, вирішив залишити під вартою Олексія Левіна, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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"Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та продовжено щодо підозрюваного Л. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 24 серпня 2020 року включно", - повідомляє пресслужба суду.

В апеляційному суді розглянули відповідну ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва та залишили її без змін, а апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення.

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Тим часом пресслужба Офісу генпрокурора України (ОГПУ) повідомила 15 липня, що слідчий суддя Печерського районного суду Києва задовольнив клопотання прокурора ОГПУ про продовження строку тримання під вартою підозрюваного в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера до 11 вересня 2020 року. Напередодні Київським апеляційним судом також було визнано законним застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відмовлено у задоволенні апеляційних скарг його захисників, йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив активістку Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з тяжкими опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу в Києві. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла.

Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення". Пізніше обвинувачення змінили ще раз. П'ятьох осіб було засуджено за нанесення тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілої.  Їм призначили покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі. 

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