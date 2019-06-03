Вашингтон передав Лондону запит на екстрадицію Ассанжа - ЗМІ

Міністерство юстиції США передало Великобританії офіційний запит на екстрадицію засновника викривальної інтернет-платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це у понеділок, 10 червня, повідомило видання The Washington Post з посиланням на неназваного американського чиновника обізнаного зі справою.

Влада Сполучених Штатів звинувачує 47-річного уродженця Австралії в змові з екс-військовою США Челсі Меннінг, яка надала йому дані щодо американських операцій в Іраку та Афганістані. У травні засновнику WikiLeaks висунули звинувачення за 17 новими пунктами, серед яких - незаконне отримання і оприлюднення засекречених документів, що стосуються питань національної оборони. Якщо Ассанжа видадуть США і там його визнають винним за всіма 18 пунктами, засновника WikiLeaks можуть засудити до 175 років позбавлення волі.

Арешт у Лондоні

11 квітня поліція Лондона заарештувала Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору в Великобританії. Поліцейські пред'явили йому ордер, виданий у червні 2012 року за неявку Ассанжа до суду.

Джуліан Ассанж переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні з червня 2012 року, побоюючись арешту й екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні. Притулок викривачу надав у 2012 році тодішній президент Еквадору Рафаель Корреа.

У травні 2017 року органи юстиції Швеції закрили справу стосовно Ассанжа, проте засновник Wikileaks побоювався видачі владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів в Іраку і Афганістані.

1 травня 2019 року британський суд засудив Ассанжа до майже року ув'язнення за обвинуваченнями в порушенні умов звільнення під заставу.

Суд Швеції відхилив запит прокуратури про арешт Ассанжа

Суд у шведському місті Уппсала 3 червня відхилив запит прокуратури Швеції на арешт засновника викривальної інтернет-платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа через звинувачення в зґвалтуванні.

Прокуратура сподівалася завдяки цьому запиту отримати дозвіл на екстрадицію Ассанжа з Великобританії, де він перебуває за ґратами. У відхиленому запиті йшлося про звинувачення в зґвалтуванні від 2010 року. У прокуратурі потребу в арешті Ассанжа мотивували побоюванням щодо його можливої втечі.

Утім, суд аргументував своє рішення тим, що нині Ассанжа можна допитати у Великобританії й без ордеру на його арешт. У травні прокуратура Швеції вирішила відновити закрите 2017 року розслідування щодо засновника платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа у справі про зґвалтування.