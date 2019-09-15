Вашингтон змінив позицію щодо єврейських поселень на Західному березі річки Йордан

Адміністрація США підтримала право Ізраїлю будувати поселення на Західному березі річки Йордан. "Створення цивільних поселень не є по суті несумісним з міжнародним правом", - заявив у понеділок, 18 листопада, держсекретар США Майк Помпео, цитує агенція новин Reuters.

Держсекретар додав, що позиція США щодо поселень на Західному березі, який Ізраїль захопив під час війни в 1967 році, була непослідовною. Він нагадав, що президент-демократ Джиммі Картер у 1978 році заявив, що ці поселення не відповідають міжнародному праву. Однак президент-республіканець Рональд Рейган у 1981 році наголошував, що не вважає їх незаконними.

Ізраїль привітав це рішення США. "Немає сумнівів у праві ізраїльського народу на землю Ізраїлю", - заявив міністр закордонних справ країни Ізраель Кац, подякувавши президенту США Дональду Трампу за "постійну і сильну підтримку", цитує агенція новин dpa.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що зміна позиції Вашингтона "відображає історичну правду, що єврейський народ не є іноземним колонізатором в Іудеї та Самарії", цитує агенція AFP.

Водночас у Палестинській автономії вже засудили це рішення адміністрації США, зазначивши при цьому, що вона не має повноважень скасовувати чинність ухвалених резолюцій ООН та змінювати міжнародне право. У низці близькосхідних країн застерегли США щодо "наслідків" такого рішення. Посольство США в Єрусалимі після заяви Помпео вже видало застереження для американських громадян щодо відвідання Єрусалима, Західного берега річки Йордан та Сектору Гази.

Резолюція Ради Безпеки ООН, ухвалена в грудні 2016 року, вимагала від уряду Ізраїлю припинення будівництва нових поселень. США до цього також виступали проти розширення поселень. Утім, уряд Ізраїлю останнім часом навіть збільшив кількість дозволів на зведення поселень. Загалом на захоплених у 1967 році тариторіях сьогодні проживають близько 600 тисяч ізраїльтян у 200 поселеннях.