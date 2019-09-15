Вашингтон змінив позицію щодо єврейських поселень на Західному березі річки Йордан

Адміністрація США підтримала право Ізраїлю будувати поселення на Західному березі річки Йордан. "Створення цивільних поселень не є по суті несумісним з міжнародним правом", - заявив у понеділок, 18 листопада, держсекретар США Майк Помпео, цитує агенція новин Reuters.
Держсекретар додав, що позиція США щодо поселень на Західному березі, який Ізраїль захопив під час війни в 1967 році, була непослідовною. Він нагадав, що президент-демократ Джиммі Картер у 1978 році заявив, що ці поселення не відповідають міжнародному праву. Однак президент-республіканець Рональд Рейган у 1981 році наголошував, що не вважає їх незаконними.
Ізраїль привітав це рішення США. "Немає сумнівів у праві ізраїльського народу на землю Ізраїлю", - заявив міністр закордонних справ країни Ізраель Кац, подякувавши президенту США Дональду Трампу за "постійну і сильну підтримку", цитує агенція новин dpa.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що зміна позиції Вашингтона "відображає історичну правду, що єврейський народ не є іноземним колонізатором в Іудеї та Самарії", цитує агенція AFP.
Водночас у Палестинській автономії вже засудили це рішення адміністрації США, зазначивши при цьому, що вона не має повноважень скасовувати чинність ухвалених резолюцій ООН та змінювати міжнародне право. У низці близькосхідних країн застерегли США щодо "наслідків" такого рішення. Посольство США в Єрусалимі після заяви Помпео вже видало застереження для американських громадян щодо відвідання Єрусалима, Західного берега річки Йордан та Сектору Гази.
Резолюція Ради Безпеки ООН, ухвалена в грудні 2016 року, вимагала від уряду Ізраїлю припинення будівництва нових поселень. США до цього також виступали проти розширення поселень. Утім, уряд Ізраїлю останнім часом навіть збільшив кількість дозволів на зведення поселень. Загалом на захоплених у 1967 році тариторіях сьогодні проживають близько 600 тисяч ізраїльтян у 200 поселеннях.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Понад двісті поселень
Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Чи є шанс на примирення?
У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Ізраїль конфіскує приватні землі
На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Знесення Амони
Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Барикади та заворушення
Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Конфлікт поселенців з палестинцями
Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Новий прихисток в Офрі
Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.
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Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Примусове знесення в Офрі
Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.
Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко