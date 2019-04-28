 Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання в ТКГ в Мінську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання в ТКГ в Мінську

Замість Ірини Геращенко представницею України у підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі у Мінську стане колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

Валерія Лутковська

Валерія Лутковська

Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі. Про це вона повідомила у понеділок, 3 червня, у коментарі Громадському радіо.

"Я була на нараді президента України і голови делегації України у Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання", - сказала Лутковська.

DW.COM

Українську сторону в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі знову очолив Леонід Кучма, повідомив президент України Володимир Зеленський. (03.06.2019)

Геращенко складає повноваження уповноваженої президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та виходить як представниця України з мінської підгрупи з гуманітарних питань. (16.05.2019)

Ірина Геращенко, яка до цього була представницею України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, також підтвердила інформацію про призначення Лутковської. "Я вітаю це призначення, пані Лутковська як омбудсмен була свого часу нами залучена як експерт до групи, ми разом працювали над верифікацією ув'язнених і готували останні звільнення. Вона професіонал і я щиро бажаю мінській групі і їй особисто удачі. Особливо в питаннях безпеки і розблокування питання звільнення заручників", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. Як повідомлялось, українську сторону в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі знову очолив колишній український президент Леонід Кучма.

Валерія Лутковська з 24 квітня 2012 по 28 квітня 2017 обіймала посаду уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Зараз вона обіймає посаду програмної директорки Українського інституту з прав людини. 

Дивитись відео 02:43

Зустріч у "нормандському форматі": без шансів на прорив? (11.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Зустріч у "нормандському форматі": без шансів на прорив? (11.06.2018)  

Також за темою

Irina Gerashchenko Ukraine Kiev

Ірина Геращенко назвала умови реалізації мінських домовленостей 28.04.2019

Президент Росії Володимир Путін має скасувати свої укази щодо паспортизації українців на Донбасі, визнання документів самопроголошених республік та результатів незаконних виборів, заявила Ірина Геращенко.

Ukraine und Separatisten starten Gefangenenaustausch

Переговори в Мінську: жодного прогресу щодо обміну полоненими 13.02.2019

Українська сторона каже, що росіяни відкинули всі запропоновані варіанти обміну заручниками. Мартін Зайдік констатував відсутність результатів у врегулюванні ситуації на Донбасі за чотири роки від підписання "Мінська-2".

Minsk Martin Sajdik OSZE Interview

У Мінську поки не досягли прогресу в питанні обміну полоненими на Донбасі 22.11.2018

Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони так і не досягли конкретних домовленостей щодо відновлення обміну полоненими на Донбасі, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік.

Реклама

Докладно

Куряче м'ясо

Як скандал може змінити квоти України на експорт до ЄС

ЄС хоче збільшити квоти для безмитного імпорту українського м'яса птиці. Київ погодився, але перемогою угоду не вважає.  

Водій вантажівки - затребувана професія у ФРН

У Німеччині бракує водіїв вантажівок

На німецькому логістичному ринку - від 45 до 60 тисяч незаповнених вакансій водіїв. І ця проблема зростатиме.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  