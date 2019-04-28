Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання в ТКГ в Мінську

Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі. Про це вона повідомила у понеділок, 3 червня, у коментарі Громадському радіо.

"Я була на нараді президента України і голови делегації України у Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання", - сказала Лутковська.

Ірина Геращенко, яка до цього була представницею України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, також підтвердила інформацію про призначення Лутковської. "Я вітаю це призначення, пані Лутковська як омбудсмен була свого часу нами залучена як експерт до групи, ми разом працювали над верифікацією ув'язнених і готували останні звільнення. Вона професіонал і я щиро бажаю мінській групі і їй особисто удачі. Особливо в питаннях безпеки і розблокування питання звільнення заручників", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. Як повідомлялось, українську сторону в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі знову очолив колишній український президент Леонід Кучма.

Валерія Лутковська з 24 квітня 2012 по 28 квітня 2017 обіймала посаду уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Зараз вона обіймає посаду програмної директорки Українського інституту з прав людини.