Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Валерія Лутковська

Валерія Лутковська - колишня уповноважений Верховної Ради України з прав людини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Валерія Лутковська".

Валерія Лутковська була уповноваженою Верховної Ради України з прав людини з 2012 до 2018 року. Її попередницею на цій посаді була Ніна Карпачова. З червня 2019 до лютого 2020 року Валерія Лутковська була представницею України в підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі у Мінську. На цій посаді вона змінила Ірину Геращенко. Раніше Валерія Лутковська двічі була заступником міністра юстиції України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Близько 300 осіб ще утримуються на окупованих територіях та в РФ - Лутковська

Близько 300 осіб ще утримуються на окупованих територіях та в РФ - Лутковська 30.12.2019

Стосовно майже 100 утримуваних українців є підтвердження і щодо 200 їх немає, пояснила ексомбудсменка Валерія Лутковська.

Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання в ТКГ в Мінську

Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання в ТКГ в Мінську 04.06.2019

Замість Ірини Геращенко представницею України у підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі у Мінську стане колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.
Роль на три роки: українські актори проти короткострокових контрактів

Роль на три роки: українські актори проти короткострокових контрактів 19.11.2018

Контракт на півтора року замість постійного працевлаштування - так з початку 2017 року працюють актори та музиканти українських державних театрів. Колишня омбудсмен Валерія Лутковська намагається оскаржити нові правила.
Верховна Рада обрала омбудсменом Людмилу Денісову

Верховна Рада обрала омбудсменом Людмилу Денісову 15.03.2018

280 народних депутатів підтримали кандидатуру Людмили Денісової на посаду уповноваженої з прав людини.
Майя та її мами: скандал через книжку затьмарив старт Форуму видавців у Львові

"Майя та її мами": скандал через книжку затьмарив старт Форуму видавців у Львові 13.09.2017

Націоналісти погрозами домоглися скасування презентації у Львові книжки Лариси Денисенко про дівчину, яку виховує гей-пара. Організатори заявляють про спробу цензурувати захід. Письменниця не приховує обурення.
Обмін полоненими на Донбасі: процес зрушив з мертвої точки?

Обмін полоненими на Донбасі: процес зрушив з мертвої точки? 31.07.2017

З початку року не було жодного обміну полоненими на Донбасі. Звільнення з полону судді Віталія Руденка та блогерки Людмили Сурженко дають надію на відновлення цього процесу.

Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори

Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори 14.07.2017

До 16 годин тяжкої фізичної праці на день, без оплати або за кілька цигарок на місяць. Такі умови примусової праці в колоніях у так званих "ДНР" та "ЛНР". Це повернення радянських ГУЛАГів, кажуть правозахисники.
Пристрасті за українським омбудсменом

Пристрасті за українським омбудсменом 25.05.2017

На початку червня Верховна Рада обиратиме нового уповноваженого з прав людини. Політичні фракції вже визначились зі своїми кандидатурами, однак правозахисники вимагають провести на цю посаду відкритий конкурс.

Після доповіді ООН: Луценко та Лутковська перевіряють одне з СІЗО СБУ

Після доповіді ООН: Луценко та Лутковська перевіряють одне з СІЗО СБУ 06.06.2016

Після звіту ООН про тортури в підконтрольних СБУ установах генпрокурор Юрій Луценко та омбудсмен Валерія Лутковська здійснюють перевірку одного з СІЗО Служби безпеки України.
Порушення прав людини: кримські татари просять ЄС про допомогу

Порушення прав людини: кримські татари просять ЄС про допомогу 04.12.2014

Ситуація з правами людини в Криму та на Сході України погіршується з кожним днем. Про це свідчать заяви правозахисників, зроблені в Європарламенті на слуханнях, організованих підкомітетом з прав людини.
Валерія Лутковська: дилема між інтересами держави і правами людини

Валерія Лутковська: дилема між інтересами держави і правами людини 02.03.2012

На посаду омбудсмена в Україні два кандидата: відомий правозахисник та не надто відома представниця інтересів держави в Євросуді. Переможець буде відомий 13 березня.