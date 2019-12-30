Валерія Лутковська - колишня уповноважений Верховної Ради України з прав людини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Валерія Лутковська".

Валерія Лутковська була уповноваженою Верховної Ради України з прав людини з 2012 до 2018 року. Її попередницею на цій посаді була Ніна Карпачова. З червня 2019 до лютого 2020 року Валерія Лутковська була представницею України в підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі у Мінську. На цій посаді вона змінила Ірину Геращенко. Раніше Валерія Лутковська двічі була заступником міністра юстиції України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.