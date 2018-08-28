 Валенса запропонував висунути Сенцова на Нобелівську премію миру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Валенса запропонував висунути Сенцова на Нобелівську премію миру

Екс-президент Польщі Лех Валенса заявив, що Олег Сенцов представляє всі ідеали, які свого часу надихали рух "Солідарність".

Лех Валенса

Лех Валенса

Засновник знаменитої профспілки "Солідарність" і перший президент посткомуністичної Польщі Лех Валенса висунув українського режисера Олега Сенцова на Нобелівську премію миру. Про це повідомляється в заяві Валенси, яку у вівторок, 28 серпня, поширила Польська кіноакадемія. "Сенцов представляє всі ті ідеали, які надихали мене під час мирної боротьби за світове майбутнє", - написав екс-президент Польщі.

DW.COM

Голова Європейської кіноакадемії Агнєшка Холланд в інтерв'ю DW розповіла, чому європейські кінематографісти вимагають звільнення Олега Сенцова. (21.08.2018)

Держсекретар США Майк Помпео в телефонній розмові з російським колегою порушив питання про якнайшвидше звільнення українського режисера Олега Сенцова. У відповідь Сергій Лавров закликав звільнити Марію Бутіну. (24.08.2018)

У своїй заяві Валенса зазначив, що Сенцов підтримував Євромайдан в Україні "як частини демократичної Європи" і "мирно протестував проти російської анексії свого рідного Криму". Правозахисна організація Amnesty International визнала вирок Сенцову несправедливим, а головний свідок обвинувачення відмовився від своїх свідчень, заявивши, що вони були вибиті під тортурами, нагадав екс-президент Польщі.

Міністр культури України Євген Нищук висловив польському екс-президенту вдячність. "Дуже дякую нашим польським друзям за таке рішення! Дружба між нашими народами - не слова, а багаторічна історія! Олег, як ніхто інший, заслуговує такої відзнаки", - цитує Нищука інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Голодування Сенцова триває довше за 100 днів

Український режисер голодує вже 107 днів, вимагаючи звільнення всіх політичних в'язнів в Росії і не просячи при цьому власної волі, зазначив Валенса, який сам отримав Нобелівську премію миру миру у 1983 році і як лауреат цієї премії має право пропонувати кандидатуру на її отримання.

Як повідомлялося, Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму. Він з 14 травня голодує у російській колонії. Із закликами звільнити Сенцова до російської влади раніше зверталися керівники багатьох країн, а також відомі кінорежисери та письменники, в тому числі і російські.

Дивитись відео 01:21
Now live
01:21 хв

Що важливо знати про трагедію Сенцова (21.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Що важливо знати про трагедію Сенцова (21.08.2018)  

Також за темою

Protest Oleg Senzow Berlin

Агнєшка Холланд: Олег Сенцов не помре мовчки 21.08.2018

Голова Європейської кіноакадемії Агнєшка Холланд в інтерв'ю DW розповіла, чому європейські кінематографісти вимагають звільнення Олега Сенцова.

Rostow am Don Oleg Senzow Gerichtsverhandlung

100 днів голодування: що потрібно знати про трагедію Олега Сенцова 21.08.2018

Український режисер Олег Сенцов вже протягом ста днів голодує в російській колонії. Головні факти про кримінальне переслідування Сенцова в РФ - в статті DW.

default

Українські політв'язні в Росії (Фотогалерея) 23.07.2018

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW.

Реклама

Докладно

Горе: сирієць оплакує загибель своєї дитини у квітні 2018 року в результаті отруєння газом у Думі

Чому Москва заявила про підготовку хімічної атаки в Сирії

Росія попереджає про ймовірне застосування хімічної зброї противниками режиму Асада. Але це викликає сумніви. 

На леверкузенському мості встановили пастки для недобросовісних водіїв фур

Пастка для вантажівок на аварійних мостах у ФРН (відео)

У Німеччині на деяких аварійних мостах забороняють рух вантажівок. Для недобросовісних фур ставлять пастки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  