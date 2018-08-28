Валенса запропонував висунути Сенцова на Нобелівську премію миру

Засновник знаменитої профспілки "Солідарність" і перший президент посткомуністичної Польщі Лех Валенса висунув українського режисера Олега Сенцова на Нобелівську премію миру. Про це повідомляється в заяві Валенси, яку у вівторок, 28 серпня, поширила Польська кіноакадемія. "Сенцов представляє всі ті ідеали, які надихали мене під час мирної боротьби за світове майбутнє", - написав екс-президент Польщі.

У своїй заяві Валенса зазначив, що Сенцов підтримував Євромайдан в Україні "як частини демократичної Європи" і "мирно протестував проти російської анексії свого рідного Криму". Правозахисна організація Amnesty International визнала вирок Сенцову несправедливим, а головний свідок обвинувачення відмовився від своїх свідчень, заявивши, що вони були вибиті під тортурами, нагадав екс-президент Польщі.

Міністр культури України Євген Нищук висловив польському екс-президенту вдячність. "Дуже дякую нашим польським друзям за таке рішення! Дружба між нашими народами - не слова, а багаторічна історія! Олег, як ніхто інший, заслуговує такої відзнаки", - цитує Нищука інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Голодування Сенцова триває довше за 100 днів

Український режисер голодує вже 107 днів, вимагаючи звільнення всіх політичних в'язнів в Росії і не просячи при цьому власної волі, зазначив Валенса, який сам отримав Нобелівську премію миру миру у 1983 році і як лауреат цієї премії має право пропонувати кандидатуру на її отримання.

Як повідомлялося, Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму. Він з 14 травня голодує у російській колонії. Із закликами звільнити Сенцова до російської влади раніше зверталися керівники багатьох країн, а також відомі кінорежисери та письменники, в тому числі і російські.