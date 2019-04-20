 Вайнштейн домовився про компенсації у справі про домагання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2019

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Новини

Вайнштейн домовився про компенсації у справі про домагання

Колишній голлівудський продюсер виплатить жінкам, які імовірно постраждали від його сексуальних домагань, 44 мільйони доларів. Однак домовленість стосується лише цивільної, а не кримінальної справи проти Вайнштейна.

Харві Вайнштейн перед судом у Нью-Йорку, 26 квітня 2019 року

Харві Вайнштейн перед судом у Нью-Йорку, 26 квітня 2019 року

Колишній голлівудський продюсер Харві Вайнштейн досяг попередньої позасудової угоди з жінками, які звинувачують його в сексуальних домаганнях. Він виплатить всім імовірним жертвам у США, Канаді та Великобританії в цілому 44 мільйони доларів, повідомила в п'ятницю, 24 травня, газета The Wall Street Journal.

Як зазначається, угода ще не підписана. Представники Вайнштейна, а також прокуратура Нью-Йорка відмовилися від коментарів. У будь-якому випадку, ця угода стосується лише цивільної, а не кримінальної справи проти 67-річного Вайнштейна, в рамках якої колишній продюсер може бути засуджений до довічного ув'язнення.

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Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, якому багато жінок закидають сексуальні домагання, заперечив у суді звинувачення в свій бік та наголошує на своїй невинуватості. (05.06.2018)

Голлівудського продюсера, якому понад 100 жінок закидають сексуальні домагання, офіційно звинуватили у зґвалтуванні та примусовому оральному сексі. Він відкидає будь-яку провину. (31.05.2018)

Прокуратура Нью-Йорка звинувачує Харві Вайнштейна в зґвалтуванні, скоєному імовірно в 2013 році, а також в примушуванні двох жінок до орального сексу. Суд у цій справі почнеться у вересні і триватиме близько п'яти тижнів.

Перші публічні звинувачення на адресу Вайнштейна пролунали в жовтні 2017 року. Відтоді більше 80 жінок звинуватили його в зґвалтуванні або в сексуальних домаганнях. Серед них - такі кінозірки, як Анжеліна Джолі, Сальма Хаєк і Ешлі Джадд.

Дружина пішла від Вайнштейна невдовзі після того, як проти нього були висунуті перші звинувачення. Харві Вайнштейн заперечує провину і відкидає всі наявні проти нього звинувачення. Справа Вайнштейна стала поштовхом до всесвітньої кампанії проти сексуальних домагань #MeToo.

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