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Вадим Новинський

Український політик і олігарх Вадим Новинський.

Сторінка містить матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Вадим Новинський". Контент сторінки представляє собою статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Вадим Новинський - депутат і бізнесмен від "Опоблоку", якого називають спонсором УПЦ МП. Генпрокуратура України підозрює Вадима Новинського в тому, що він разом із Віктором Януковичем, міністром Віталієм Захарченком і начальником ГУ МВС у Києві Валерієм Коряком організував у 2013 році викрадення архієпископа Олександра Драбинка, особистого помічника тодішнього предстоятеля УПЦ МП Володимира. Нині має статус свідка.

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють

Як війна впливає на українських олігархів і яку роль вони відіграють 07.05.2022

Війна, яку розв'язала Росія, впливає і на українських олігархів. Як саме та що вони роблять для допомоги Україні - у матеріалі DW.
Задимлена вітрина Донбасу: чим дихає Маріуполь перед місцевими виборами?

Задимлена "вітрина Донбасу": чим дихає Маріуполь перед місцевими виборами? 09.10.2020

Довкілля - тема номер один на місцевих виборах у Маріуполі. Попри це, екоактивісти цього разу можуть не пройти в міськраду. Про настрої у місті - репортаж DW.

У Києві вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні

У Києві вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні 09.05.2020

У Києві 9 травня вшановують пам'ять полеглих у Другій світовій війні. Урочистості відбуваються за жорстких протиепідемічних заходів.
Народний депутат Новинський заявив, що вилікувався від коронавірусу

Народний депутат Новинський заявив, що вилікувався від коронавірусу 04.05.2020

Народний депутат України Вадим Новинський заявив, що вилікувався від нового коронавірусу. За його словами, він отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.
Росія зняла санкції з українського депутата Новинського й підприємця Кісельова

Росія зняла санкції з українського депутата Новинського й підприємця Кісельова 21.04.2020

Імена депутата Вадима Новинського й підприємця Андрія Кісельова вилучили з російського санкційного списку. Санкції щодо них запровадили у 2018 році.

Новинський заявив про зараження коронавірусом, напередодні зустрічався з Онуфрієм

Новинський заявив про зараження коронавірусом, напередодні зустрічався з Онуфрієм 15.04.2020

За словами народного депутата, жодних симптомів він поки не відчуває, а комп'ютерна томографія легенів відхилень не виявила.

Металургія vs. екологія у Маріуполі: чи можливий компроміс? (11.03.2020) 11.03.2020

Металургійні гіганти Маріуполя - ММК імені Ілліча та "Азовсталь" - входять у десятку найбільших забруднювачів повітря в Україні. DW з'ясовувала, коли місто сталеварів зможе дихати вільно.
Раїса Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора

Раїса Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора 29.08.2019

Колишня очільниця МОЗ часівпрезидентства Януковича Раїса Богатирьова вийшла з СІЗО після внесення застави у шість мільйонів гривень.
Сенсації мажоритарки: хто з мільйонерів переобрався, а хто пролетів

Сенсації мажоритарки: хто з мільйонерів переобрався, а хто пролетів 22.07.2019

Вибори до Верховної Ради в одномандатних округах принесли чимало несподіванок: маловідомі молоді кандидати змогли здолати низку мільйонерів-"гречкосіїв". Однак деякі місцеві "князьки" таки переобралися до парламенту.
Бойко і Рабінович підписали угоду про створення спільної платформи

Бойко і Рабінович підписали угоду про створення спільної платформи 09.11.2018

Українські політики Юрій Бойко та Вадим Рабінович підписали угоду про створення спільної "Опозиційної платформи - За життя".
Новинський заявляє про наявне підтвердження законності надання йому громадянства

Новинський заявляє про наявне підтвердження законності надання йому громадянства 04.08.2018

Депутат Ради Вадим Новинський заявив, що міграційна служба вже перевіряла законність надання йому українського громадянства. Заява прозвучала у відповідь на запит Генпрокуратури України до ДМС.
ГПУ перевіряє, чи законно Янукович надав громадянство Новинському

ГПУ перевіряє, чи законно Янукович надав громадянство Новинському 03.08.2018

Генеральна прокуратура України має "обґрунтовані сумніви" щодо деяких документів у матеріалах справи про прийняття до громадянства Вадима Новинського.
Добкін розповів, що Новинський і Колесников внесли за нього заставу

Добкін розповів, що Новинський і Колесников внесли за нього заставу 19.07.2017

Політичні союзники екс-мера Харкова внесли за нього заставу, розповів Добкін. Він також пообіцяв оскаржити рішення щодо його арешту.
Новинський пообіцяв гроші для застави за Добкіна

Новинський пообіцяв гроші для застави за Добкіна 15.07.2017

Народний депутат Вадим Новинський заявив, що депутати від "Опозиційного блоку" зроблять все, щоб Михайло Добкін "жодної хвилини не перебував в ув'язненні у слідчому ізоляторі".
Фотогалерея: Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

Фотогалерея: Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність 13.07.2017

Десятеро народних обранців втратили депутатську недоторканність за три роки - безпрецедентна ситуація в Україні. Утім, усі парламентарі й досі перебувають на волі, вироків щодо їхнього ув'язнення ще не виносили.
Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність 13.07.2017

11 народних обранців втратили депутатську недоторканність за три роки - безпрецедентна ситуація в Україні. Утім, усі парламентарі й досі перебувають на волі, вироків щодо них ще не виносили.
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