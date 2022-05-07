Український політик і олігарх Вадим Новинський.

Сторінка містить матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Вадим Новинський". Контент сторінки представляє собою статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Вадим Новинський - депутат і бізнесмен від "Опоблоку", якого називають спонсором УПЦ МП. Генпрокуратура України підозрює Вадима Новинського в тому, що він разом із Віктором Януковичем, міністром Віталієм Захарченком і начальником ГУ МВС у Києві Валерієм Коряком організував у 2013 році викрадення архієпископа Олександра Драбинка, особистого помічника тодішнього предстоятеля УПЦ МП Володимира. Нині має статус свідка.